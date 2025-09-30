एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया को आराम नहीं, जानें क्यों सीधे दुबई से पहुंची अहमदाबाद

एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और साथ में कुलदीप यादव उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो टेस्ट सीरीज खेलेंगे। इसके अलावा हेड कोच गौतम गंभीर और बाकी का सपोर्ट स्टाफ भी दुबई से सीधा अहमदाबाद ही पहुंचेगा। एशिया कप के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया था। टीम में ऋषभ पंत चोट की वजह से शामिल नहीं हुए। उनकी जगह रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया।