एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया को आराम नहीं, जानें क्यों सीधे दुबई से पहुंची अहमदाबाद

एशिया कप 2025 में अजेय अभियान खत्म करने के बाद टीम इंडिया के कई खिलाड़ी बिना आराम किए अहमदाबाद पहुंचेगी। भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 30, 2025

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब जीता। टी20 फॉर्मेट में तीसरी बार यह टूर्नामेंट खेला गया और टीम इंडिया ने दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के बाद कई तरह के विवाद शुरू हुए, उन सबके बीच आज भारतीय टीम के खिलाड़ी सीधे अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। टीम के कई खिलाड़ी बिना आराम किए अगली सीरीज की तैयारी में जुट गए हैं।

बता दें कि टीम इंडिया को अगली सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी है। वेस्टइंडीज के कई खिलाड़ी भी यूएई में हैं और आज उनकी टीम नेपाल के साथ टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीम के कई खिलाड़ी आज सीधे अहमदाबाद पहुंचेंगे।

ये खिलाड़ी जाएंगे अहमदाबाद

एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और साथ में कुलदीप यादव उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो टेस्ट सीरीज खेलेंगे। इसके अलावा हेड कोच गौतम गंभीर और बाकी का सपोर्ट स्टाफ भी दुबई से सीधा अहमदाबाद ही पहुंचेगा। एशिया कप के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया था। टीम में ऋषभ पंत चोट की वजह से शामिल नहीं हुए। उनकी जगह रवींद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल भारतीय टीम पाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। इस साइकल में टीम इंडिया ने इससे पहले सिर्फ एक सीरीज खेली है, जहां उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में वेस्टइंडीज छठे स्थान पर है। वेस्ट इंडीज की टीम 7 साल बाद भारत में सीरीज खेल रही है।

टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव।

टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज

रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), एलिक अथानाज, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स।

