IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बड़े अंतर से जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब इन दोनों के बीच दूसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन, दूसरे मैच से पहले प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर चर्चा है, क्योंकि उन्हें बगैर आराम दिए एशिया कप के तीन दिन बाद ही वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतार दिया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें दिल्ली टेस्ट से ब्रेक दे सकता है। क्योंकि इसके बाद भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा है और मैनेजमेंट चाहेगा कि वह फ्रेशनेस के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उतरें। ऐसे में उनकी जगह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को अपना पहला घरेलू टेस्ट खेलने का मौका दिया जा सकता है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम तीन ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरी थी। माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट में इनमें से किसी एक को बाहर कर देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया जा सकता है। वहीं, नंबर छह पर खेल रहे रवींद्र जडेजा के जल्द ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे हैं। करुण नायर इंग्लैंड में इस नंबर पर फिट नहीं बैठ सके। ऐसे में उनकी पोजीशन के लिए देवदत्त पडिक्कल को आजमाया जा सकता है।
यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर/देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज।
