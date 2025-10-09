IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच खेली जा रही दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बड़े अंतर से जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब इन दोनों के बीच दूसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार 10 अक्‍टूबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन, दूसरे मैच से पहले प्‍लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्‍यादा जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर चर्चा है, क्‍योंकि उन्‍हें बगैर आराम दिए एशिया कप के तीन दिन बाद ही वेस्‍टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतार दिया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे टेस्‍ट में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं।