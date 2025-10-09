Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव तय! जानें कौन-कौन होगा बाहर

IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 10 अक्‍टूबर से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर प्‍लेइंड इलेवन में दो बदलाव के साथ उतर सकते हैं। यूं तो टीम चयन को लेकर कोई समस्या नहीं है। फिर भी प्‍लेयर्स को आराम देने और तरोताजा रखने के लिए दो बदलाव किए जा सकते हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 09, 2025

IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11

भारतीय टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच खेली जा रही दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बड़े अंतर से जीतकर टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब इन दोनों के बीच दूसरा और आखिरी मुकाबला शुक्रवार 10 अक्‍टूबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन, दूसरे मैच से पहले प्‍लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्‍यादा जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर चर्चा है, क्‍योंकि उन्‍हें बगैर आराम दिए एशिया कप के तीन दिन बाद ही वेस्‍टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतार दिया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे टेस्‍ट में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

बुमराह की जगह प्रसिद्ध को मिल सकता है मौका

जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्‍ट में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्‍हें दिल्ली टेस्ट से ब्रेक दे सकता है। क्‍योंकि इसके बाद भारत का ऑस्‍ट्रेलिया दौरा है और मैनेजमेंट चाहेगा कि वह फ्रेशनेस के साथ ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उतरें। ऐसे में उनकी जगह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को अपना पहला घरेलू टेस्ट खेलने का मौका दिया जा सकता है।

देवदत्त पडिक्कल को भी मिलेगा मौका?

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्‍ट में भारतीय टीम तीन ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरी थी। माना जा रहा है कि दूसरे टेस्‍ट में इनमें से किसी एक को बाहर कर देवदत्‍त पडिक्‍कल को मौका दिया जा सकता है। वहीं, नंबर छह पर खेल रहे रवींद्र जडेजा के जल्‍द ही टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लेने के कयास लगाए जा रहे हैं। करुण नायर इंग्लैंड में इस नंबर पर फिट नहीं बैठ सके। ऐसे में उनकी पोजीशन के लिए देवदत्त पडिक्कल को आजमाया जा सकता है।

भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर/देवदत्‍त पडिक्‍कल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्‍णा और मोहम्मद सिराज।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

09 Oct 2025 08:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 2nd Test: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव तय! जानें कौन-कौन होगा बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलेक्शन…’: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

Mohammed Shami
क्रिकेट

‘हमारे सिस्टम में कैंसर है’, वेस्ट इंडीज के हेड कोच को आया गुस्सा, जानें ऐसा क्यों और किसके लिए कहा

IND vs WI (Photo-IANS)
क्रिकेट

IND vs SA Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाईवोल्टेज मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

क्रिकेट

रवींद्र जडेजा संन्यास से पहले टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि, पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी

Parthiv Patel prediction for Ravindra Jadeja
क्रिकेट

वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन खिलाडि़यों के सिर फोड़ा ठीकरा

AUS W vs PAK W Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.