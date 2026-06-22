INDW vs SAW: टीम इंडिया पर मंडराने लगा वूमेंस टी20 वर्ल्डकप से बाहर होने का खतरा, मुश्किल हुआ सेमीफाइनल का टिकट

शेफाली वर्मा (फोटो- IANS)
Team India Semifinal Scenario: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद अब उसके अंतिम चार में पहुंचने की संभावनाएं धुंधली नजर आ रही हैं। क्योंकि एक ग्रुप में 6 टीमें हैं और इनमें से सिर्फ दो ही टीमें अगले दौर में जगह बनाएंगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के रहते अब भारतीय टीम का अगले दौर में पहुंचना मुश्किल लग रहा है।
आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं और एक मैच जीतते ही उसका सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को अभी पाकिस्तान और भारत के खिलाफ खेलना है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भले ही अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, लेकिन उसे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली है। वहीं भारत और पाकिस्तान को हराकर उसने सेमीफाइनल के लिए मजबूत दावा ठोक दिया है।
अब उसके अगले दो मुकाबले अपेक्षाकृत कमजोर टीमों, नीदरलैंड और बांग्लादेश, के खिलाफ हैं। जिस तरह का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका ने अब तक किया है, उसे देखते हुए वह दोनों मुकाबले जीत सकती है। ऐसे में भारत के पास अब एक ही रास्ता बचता है। अगर उसे सेमीफाइनल में पहुंचना है तो बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे और साथ ही नेट रन रेट को भी बेहतर रखना होगा।
भारतीय टीम को अभी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। टीम इंडिया तीन मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे दो जीत और एक हार मिली है। अब अगर भारतीय टीम बांग्लादेश को हरा देती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, तो उसके टूर्नामेंट से बाहर होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। वहीं अगर भारतीय टीम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हरा देती है, तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से किसी एक टीम को अंतिम चार की दौड़ से बाहर होना पड़ सकता है।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|अंक
|नेट रनरेट
|ऑस्ट्रेलिया
|3
|3
|0
|6
|+4.391
|भारत
|3
|2
|1
|4
|+2.511
|साउथ अफ्रीका
|3
|2
|1
|4
|-0.546
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.641
|पाकिस्तान (E)
|3
|0
|3
|0
|-1.857
|नीदरलैंड्स (E)
|3
|0
|3
|0
|-3.384
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's T20 World Cup 2026