INDW vs SAW: टीम इंडिया पर मंडराने लगा वूमेंस टी20 वर्ल्डकप से बाहर होने का खतरा, मुश्किल हुआ सेमीफाइनल का टिकट

भारतीय टीम को अभी बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। टीम इंडिया तीन मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे दो जीत और एक हार मिली है। अब अगर भारतीय टीम बांग्लादेश को हरा देती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, तो उसके टूर्नामेंट से बाहर होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। वहीं अगर भारतीय टीम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया दोनों को हरा देती है, तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से किसी एक टीम को अंतिम चार की दौड़ से बाहर होना पड़ सकता है।