अब एक ही मैच में मिलेगा टेस्ट और टी20 का रोमांच, क्रिकेट को मिला नया फॉर्मेट, जानें सभी नियम

Test20 Format: टेस्ट, वनडे और टी20 के बाद वर्ल्ड क्रिकेट को चौथा फॉर्मेट मिल गया है, जो 16 अक्टूबर को वर्चुअली लॉन्च हो गया। दुनिया के दिग्गजों ने इस फॉर्मेट का समर्थन किया, जिसमें एबी डिविलियर्स, हरभजन सिंह, मैथ्यू हेडन और क्लाइव लॉयड जैसे दिग्गज शामिल थे।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

अंकित साई

Oct 17, 2025

india: photo ani

चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सेमीफाइनल देखते फैंस (ANI Photo)

Test T20 Format Rules: क्रिकेट फैंस को और अधिक रोमांचित करने के लिए नया फॉर्मेट दस्तक देने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक अब रोमांचक मोड़ लेने जा रहा है। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट की तकनीक और धैर्य को टी20 की धूम धड़ाका से जोड़कर एक नया हाइब्रिड फॉर्मेट 'टेस्ट ट्वेंटी' लॉन्च किया गया है। यह क्रिकेट का चौथा आधिकारिक फॉर्मेट हो सकता। हालांकि आईसीसी की ओर से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी तक टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट को ही आईसीसी से मान्यता प्राप्त है।

शुक्रवार यानी 16 अक्टूबर को वर्चुअल लॉन्च में एबी डिविलियर्स, हरभजन सिंह, मैथ्यू हेडन और क्लाइव लॉयड जैसे दिग्गज मौजूद रहे और उन्होंने इस फॉर्मेट की जमकर सराहना की। टेस्ट टी20 का पहला पहला सीजन जनवरी 2026 में शुरू होगा। इस फॉर्मेट में ज्यादातर 13 से 19 साल के युवा क्रिकेटर्स को निखारने पर खास फोकस किया जाएगा।

क्या है टेस्ट ट्वेंटी?

टेस्ट ट्वेंटी एक दिन का मुकाबला होगा। इसे आसान भाषा में समझने के लिए 2 टी20 मैच भी कह सकते हैं। हालांकि कई नियम टेस्ट क्रिकेट की तरह ही हैं। जैसे एक पारी 20 ओवर की होगी और टेस्ट की तरह ही एक टीम को दो बार बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाजों को 20 विकेट लेने होंगे। हालांकि अगर गेंदबाज 20 विकेट नहीं ले पाए तो मैच ड्रॉ नहीं होगा बल्कि कम रन बनाने वाली टीम हार जाएगी।

आसान भाषा में समझें फॉर्मेट

एक मैच में कुल 80 ओवर निर्धारित होंगे, जिसमें चार पारियां होंगी, प्रत्येक टीम दो-दो बार बल्लेबाजी करेगी। एक पारी 20 ओवर की होगी और अगर 20 ओवर से पहले टीम ऑलआउट हो जाती है तो दूसरी टीम बल्लेबाजी के लिए आएगी। इस फॉर्मेट का सबसे खास नियम पॉवरप्ले और फॉलोअन है। एक पावरप्ले 4 ओवर का होगा और फॉलो-ऑन के लिए तभी दूसरी टीम आएगी, तब पहली पारी में 75 रन से ज्यादा पिछड़ी होगी। मैच के दौरान मैक्सिमम 8 ओवर एक गेंदबाज फेंक सकता है। इस मैच को खेलने के लिए खिलाड़ियों को सफेद जर्सी पहननी होगी और लाल गेंद से मुकाबला खेला जाएगा।

