अब एक ही मैच में मिलेगा टेस्ट और टी20 का रोमांच, क्रिकेट को मिला नया फॉर्मेट, जानें सभी नियम

एक मैच में कुल 80 ओवर निर्धारित होंगे, जिसमें चार पारियां होंगी, प्रत्येक टीम दो-दो बार बल्लेबाजी करेगी। एक पारी 20 ओवर की होगी और अगर 20 ओवर से पहले टीम ऑलआउट हो जाती है तो दूसरी टीम बल्लेबाजी के लिए आएगी। इस फॉर्मेट का सबसे खास नियम पॉवरप्ले और फॉलोअन है। एक पावरप्ले 4 ओवर का होगा और फॉलो-ऑन के लिए तभी दूसरी टीम आएगी, तब पहली पारी में 75 रन से ज्यादा पिछड़ी होगी। मैच के दौरान मैक्सिमम 8 ओवर एक गेंदबाज फेंक सकता है। इस मैच को खेलने के लिए खिलाड़ियों को सफेद जर्सी पहननी होगी और लाल गेंद से मुकाबला खेला जाएगा।