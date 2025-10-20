पर्थ में रोहित-श्रेयस को आउट करने वाले गेंदबाज के हौसले बुलंद, अगली सीरीज के लिए बताई अपनी इच्छा

जोश हेजलवुड ने भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेले गए बारिश से प्रभावित वनडे मैच में 7 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 2 मेडन ओवर भी फेंके। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीता। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 76 टेस्ट मुकाबलों की 143 पारियों में 24.22 की औसत के साथ 295 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान हेजलवुड 13 बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट ले चुके हैं।