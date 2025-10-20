Patrika LogoSwitch to English

पर्थ में रोहित-श्रेयस को आउट करने वाले गेंदबाज के हौसले बुलंद, अगली सीरीज के लिए बताई अपनी इच्छा

साल 2021 में पैट कमिंस को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, जिसके बाद से हेजलवुड ने हर घरेलू समर में कई टेस्ट मैच मिस किए। हालांकि, 2023-24 में उन्हें वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ सभी पांच टेस्ट मुकाबलों में मौका दिया गया।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 20, 2025

Josh Hazlewood

जोश हेजलवुड (फोटो- IANS)

जोश हेजलवुड को उम्मीद है कि एशेज सीरीज में उन्हें वैसी ही पिच मिलेगी जैसी उन्हें और उनकी टीम को रविवार को पर्थ में भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान मिली थी। कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण एशेज में पैट कमिंस का खेलना अभी तक तय नहीं है। इस बीच जोश हेजलवुड ने कहा कि तेज गेंदबाजों के करियर में चोटें लगना आम बात है।

एशेज सीरीज के लिए जताई उम्मीद

हेजलवुड एशेज सीरीज के सभी पांच मुकाबले खेलने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा, "यही एक तेज गेंदबाज की जिंदगी है। प्रत्येक खिलाड़ी को किसी न किसी तरह की परेशानी रहती ही है। फिलहाल मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिना किसी परेशानी के सभी पांच टेस्ट मैच खेल लूंगा।"

साल 2021 में पैट कमिंस को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, जिसके बाद से हेजलवुड ने हर घरेलू समर में कई टेस्ट मैच मिस किए। हालांकि, 2023-24 में उन्हें वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ सभी पांच टेस्ट मुकाबलों में मौका दिया गया। फिलहाल जोश हेजलवुड भारत के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा हैं। उनकी निगाहें प्रतिष्ठित एशेज सीरीज पर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड की मेजबानी करेगी।

पर्थ में चटकाए थे 2 विकेट

जोश हेजलवुड ने भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेले गए बारिश से प्रभावित वनडे मैच में 7 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 2 मेडन ओवर भी फेंके। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीता। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 76 टेस्ट मुकाबलों की 143 पारियों में 24.22 की औसत के साथ 295 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान हेजलवुड 13 बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट ले चुके हैं।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

20 Oct 2025 07:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पर्थ में रोहित-श्रेयस को आउट करने वाले गेंदबाज के हौसले बुलंद, अगली सीरीज के लिए बताई अपनी इच्छा

क्रिकेट

खेल

