टीम इंडिया का पहला कोच जिसने बतौर खिलाड़ी जीता 2 वर्ल्डकप, आईपीएल में भी खूब कमाया नाम

गौतम गंभीर लगातार पांच टेस्ट मुकाबलों में शतक जमा चुके हैं। यह कारनामा उन्होंने साल 2006 में किया था। गौतम गंभीर ने भारत को टी20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में 54 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 75 रन बनाने वाले गंभीर ने विश्व कप 2011 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 97 रन की अहम पारी खेली थी। आईपीएल करियर की बात करें, तो गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स को साल 2012 और 2014 में आईपीएल खिताब जिताया। इसके साथ उन्होंने अपनी रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया।