The hundred: हिल्टन ने खेली तूफानी पारी, साउदर्न ब्रेव्स की वेल्श फायर पर रोमांचक जीत

इसके बाद ल्यूक वेल्स ने 9, जबकि स्टीव स्मिथ ने 13 रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 46 रन तक पहुंचाया। टॉम कोहलर-कैडमोर ने 28 गेंदों में 25 रन की पारी खेली, जबकि सैफ जैब ने 19 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। साउदर्न ब्रेव्स की ओर से जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट झटके, जबकि जेम्स कोल्स और क्रेग ओवरटन ने दो-दो विकेट हासिल किए। इनके अलावा क्रिस जॉर्डन को एक सफलता हाथ लगी।