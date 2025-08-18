Patrika LogoSwitch to English

The Hundred: जीत के साथ शीर्ष पर लंदन स्प्रिट विमेंस, बर्मिंघम की लगातार चौथी हार

किरा चथली 35 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि ग्रेस हैरिस ने 15 गेंदों में 34 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से एम अर्लोट ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि मेगन शट को दो विकेट हाथ लगे। कप्तान एलिस पैरी ने एक शिकार किया। इसके जवाब में बर्मिंघम फीनिक्स विमेंस की टीम 79 गेंदों में महज 76 रन पर सिमट गई।

भारत

Aug 18, 2025

Aug 18, 2025

लंदन स्प्रिट विमेंस ने द हंड्रेड लीग 2025 में बर्मिंघम फीनिक्स विमेंस को 88 रन से हराया (Photo - X/thehundred)

लंदन स्प्रिट विमेंस ने द हंड्रेड लीग 2025 के 18वें मैच में जीत दर्ज की। रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम ने बर्मिंघम फीनिक्स विमेंस को 88 रन से रौंदा। यह मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लंदन स्प्रिट ने छह विकेट खोकर 164 रन बनाए। टीम महज तीन रन पर जॉर्जिया रेडमायने (0) का विकेट गंवा चुकी थी।

इसके बाद 69 के स्कोर तक कॉर्डेलिया ग्रिफिथ (9) और चार्ली नॉट (15) भी अपना विकेट गंवा बैठीं। यहां से किरा चथली ने ग्रेस हैरिस के साथ चौथे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी करते हुए लंदन स्प्रिट को संभाला।

किरा चथली 35 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि ग्रेस हैरिस ने 15 गेंदों में 34 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से एम अर्लोट ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि मेगन शट को दो विकेट हाथ लगे। कप्तान एलिस पैरी ने एक शिकार किया। इसके जवाब में बर्मिंघम फीनिक्स विमेंस की टीम 79 गेंदों में महज 76 रन पर सिमट गई।

इस टीम के लिए एम्मा लैम्ब ने 13 गेंदों में 23 रन बनाए, जबकि एमी जोन्स और एम अर्लोट ने 10-10 रन टीम के खाते में जोड़े। लंदन स्प्रिट की तरफ से चार्ली डीन और ईवा ग्रे ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि रेबेका टायसन, इसी वोंग और चार्ली नॉट ने एक-एक विकेट झटका।

लंदन स्प्रिट पांच में से चार मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। टीम ने शुरुआती तीन मुकाबले अपने नाम किए, जिसके बाद अगले मैच में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन अब स्प्रिट ने शानदार वापसी की है। वहीं, बर्मिंघम फीनिक्स विमेंस की टीम चौथा मुकाबला गंवाकर अंकतालिका में सातवें पायदान पर मौजूद है। टीम ने पहला मुकाबला 11 रन से जीता, जिसके बाद अगले चार मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है।

Updated on:

18 Aug 2025 08:14 am

Published on:

18 Aug 2025 08:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / The Hundred: जीत के साथ शीर्ष पर लंदन स्प्रिट विमेंस, बर्मिंघम की लगातार चौथी हार

