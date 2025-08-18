The Hundred: जीत के साथ शीर्ष पर लंदन स्प्रिट विमेंस, बर्मिंघम की लगातार चौथी हार

लंदन स्प्रिट पांच में से चार मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। टीम ने शुरुआती तीन मुकाबले अपने नाम किए, जिसके बाद अगले मैच में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन अब स्प्रिट ने शानदार वापसी की है। वहीं, बर्मिंघम फीनिक्स विमेंस की टीम चौथा मुकाबला गंवाकर अंकतालिका में सातवें पायदान पर मौजूद है। टीम ने पहला मुकाबला 11 रन से जीता, जिसके बाद अगले चार मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है।