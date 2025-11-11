Patrika LogoSwitch to English

दक्षिण अफ्रीका के ये आठ खिलाड़ी पहले बार भारत में खेलेंगे टेस्ट, कई IPL में बिखेर चुके हैं जलवा

दक्षिण अफ्रीका के स्क्वाड में 8 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली बार भारतीय जमीन पर टेस्ट सीरीज खेलेंगे। हालांकि ये खिलाड़ी आईपीएल में खेल चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 11, 2025

South Africa vs Pakistan

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी (Photo-ANI)

India vs South Africa Test series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की एक नई टीम मैदान पर उतरेगी, जिसमें आठ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कभी भारत में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। कप्तान टेम्बा बावुमा, सलामी बल्लेबाज एडन मार्करम और तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई नए चेहरे भी शामिल हैं, जो पहली बार उपमहाद्वीपीय पिचों पर टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरेंगे। आइए, इन आठ खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।

डेवाल्ड ब्रेविस
आईपीएल में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से मशहूर 'बेबी एबी' के नाम से जाने जाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस पहली बार भारत में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। अपने छोटे से टेस्ट करियर के चार मैचों में उन्होंने दो अर्धशतक जड़े हैं। आईपीएल में स्पिन के खिलाफ उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारतीय स्पिन गलियारों पर उनके सामने एक नई चुनौती होगी।

ट्रिस्टन स्टब्स
ट्रिस्टन स्टब्स अपनी तेज पारियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक और एक शतक भी जड़ा है। हालांकि, भारत में उनका प्रदर्शन औसत रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वे भारतीय स्पिनरों का सामना कैसे करते हैं।

मार्को यानसेन
मार्को यानसेन न केवल तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि लंबे-लंबे शॉट्स मारने की क्षमता भी रखते हैं। भारत के खिलाफ उनके आंकड़े बेहद प्रभावशाली हैं। लेकिन भारत में उन्होंने कभी टेस्ट नहीं खेला है, इसलिए यहीं उनकी असली परीक्षा होगी।

रयान रिकल्टन
आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए रयान रिकल्टन ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस सीजन में उन्होंने तीन अर्धशतक जड़े और 150 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारतीय पिचों पर खेलना उनके लिए एक अलग तरह का इम्तिहान साबित होगा।

टोनी डी जॉर्जी
इस साल कप्तान टेम्बा बावुमा की चोट के बाद टोनी डी जॉर्जी को टीम में मौका मिला और उन्होंने इसे अच्छे से भुनाया। पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में शतक जड़कर उन्होंने खुद को साबित किया। उनके दोनों टेस्ट शतक एशियाई सरजमीं पर आए हैं, इसलिए भारत के खिलाफ भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।

वियान मुल्डर
2019 में भारत ए दौरे पर वियान मुल्डर टीम के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। पिछले साल बांग्लादेश में शतक जड़कर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। भारतीय स्पिन के खिलाफ टीम को उनसे काफी उम्मीदें हैं।काइल वेरेन
विकेटकीपर-बल्लेबाज काइल वेरेन स्पिन खेलने में माहिर हैं। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट और बांग्लादेश में उनके प्रदर्शन ने दिखाया कि वे परिस्थितियों के अनुकूल ढलने वाले खिलाड़ी हैं। पिछले चक्र में उन्होंने सबसे अधिक तीन शतक जड़े थे।

कॉर्बिन बॉश
कॉर्बिन बॉश ने पिछले साल ही दक्षिण अफ्रीका के लिए सभी प्रारूपों में डेब्यू किया था। वे 140 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करने में सक्षम हैं।

क्रिकेट
image

India vs South Africa Test Series 2025

