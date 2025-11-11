दक्षिण अफ्रीका के ये आठ खिलाड़ी पहले बार भारत में खेलेंगे टेस्ट, कई IPL में बिखेर चुके हैं जलवा

India vs South Africa Test series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की एक नई टीम मैदान पर उतरेगी, जिसमें आठ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कभी भारत में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। कप्तान टेम्बा बावुमा, सलामी बल्लेबाज एडन मार्करम और तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई नए चेहरे भी शामिल हैं, जो पहली बार उपमहाद्वीपीय पिचों पर टेस्ट क्रिकेट खेलने उतरेंगे। आइए, इन आठ खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।