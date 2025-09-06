एशिया कप का महारिकॉर्ड है इन दो भारतीयों के नाम, दोनों नहीं है टीम का हिस्सा

यह मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच 8 सितंबर 2022 को दुबई खेले गया था। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने इस सलामी जोड़ी के दम पर 212/2 का विशाल स्कोर बनाया। केएल राहुल और विराट कोहली ने 12.4 ओवरों में 119 रन की साझेदारी की। केएल राहुल 41 गेंदों में दो छक्कों और छह चौकों की मदद से 62 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव महज 6 रन बनाकर आउट हुए। यहां से विराट कोहली ने ऋषभ पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।