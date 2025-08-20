150 की स्पीड से गेंदबाजी करने वाला यह गेंदबाज वापसी को बेकरार, कल इस टीम के खिलाफ उतरेगा मैदान में

रीहैब के दौरान मलिक ने करीब छह महीने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में बिताए और उनकी टीम के साथ काम किया, जिन्हें वह अपनी फिटनेस वापसी का श्रेय भी देते हैं। उन्होंने कहा, “निशांत बोर्डोलोई, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच मेरी मदद कर रहे थे। तुलसी राम युवराज, फिजियो सर और सुरेश राठौड़, फिजियो सर और वीवीएस लक्ष्मण सर ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसकी जरूरत थी। बीसीसीआई का शुक्रिया। चोट किसी भी स्पोर्ट्समैन की जिदगी का हिस्सा है। यह होना ही है। उस समय मैंने स्वयं को मजबूत रखा, अपना माइंडसेट सही रखा। अब सब ठीक है।”