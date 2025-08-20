Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

150 की स्पीड से गेंदबाजी करने वाला यह गेंदबाज वापसी को बेकरार, कल इस टीम के खिलाफ उतरेगा मैदान में

रीहैब के दौरान मलिक ने करीब छह महीने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में बिताए और उनकी टीम के साथ काम किया, जिन्हें वह अपनी फिटनेस वापसी का श्रेय भी देते हैं। उन्होंने कहा, “निशांत बोर्डोलोई, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच मेरी मदद कर रहे थे। तुलसी राम युवराज, फिजियो सर और सुरेश राठौड़, फिजियो सर और वीवीएस लक्ष्मण सर ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसकी जरूरत थी। बीसीसीआई का शुक्रिया। चोट किसी भी स्पोर्ट्समैन की जिदगी का हिस्सा है। यह होना ही है। उस समय मैंने स्वयं को मजबूत रखा, अपना माइंडसेट सही रखा। अब सब ठीक है।”

भारत

Siddharth Rai

Aug 20, 2025

जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक (photo - IPL)

चोट और बीमारी से उबर कर फिट होने के बाद जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक शुक्रवार को बड़ौदा के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। उमरान मलिक 18 अगस्त से शुरु हो बुची बाबू टूर्नामेंट के पहले राउंड में नहीं खेले। लेकिन वह दूसरे राउंड में जम्मू कश्मीर की ओर से बड़ौदा के खिलाफ 22 अगस्त से खेलेंगे। मलिक आखिरी बार आईपीएल 2024 में खेलते दिखे थे। हैमस्ट्रिंग और कूल्हे की चोट से उबरने के बाद मलिक वापसी के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, “मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है। मैं सात-आठ महीने चोटिल भी था। वह एक कठिन समय था। लेकिन अब वापसी करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हाल ही में पंजीकृत शिविर में कश्मीर में लाल गेंद की क्रिकेट और टी-20 मैच खेले हैं। हम बुची बाबू टूर्नामेंट के लिए चेन्नई आए। मैं अभी जितने मैच खेल सकूं, उतना अच्छा है। यह मेरे शरीर के कार्यभार के लिए अच्छा है। मैं वापसी कर चुका हूं और इस सीजन अच्छा करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है।”

रीहैब के दौरान मलिक ने करीब छह महीने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में बिताए और उनकी टीम के साथ काम किया, जिन्हें वह अपनी फिटनेस वापसी का श्रेय भी देते हैं। उन्होंने कहा, “निशांत बोर्डोलोई, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच मेरी मदद कर रहे थे। तुलसी राम युवराज, फिजियो सर और सुरेश राठौड़, फिजियो सर और वीवीएस लक्ष्मण सर ने मुझे वह सब कुछ दिया, जिसकी जरूरत थी। बीसीसीआई का शुक्रिया। चोट किसी भी स्पोर्ट्समैन की जिदगी का हिस्सा है। यह होना ही है। उस समय मैंने स्वयं को मजबूत रखा, अपना माइंडसेट सही रखा। अब सब ठीक है।”

उन्होंने कहा, “अब मैं पूरी लय में गेंदबाजी कर सकता हूं। मैं स्पोर्ट्समैन हूं और सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देता। दरअसल, मैं बस अपने शरीर को चोट से बचाना और अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। भारत के लिए खेलना मेरा लक्ष्य है। इस बुची बाबू टूर्नामेंट के बाद मुझे लगता है कि मैं रणजी ट्रॉफी में भी खेलूंगा और उम्मीद है कि वहां विकेट्स लेकर वापसी करूंगा।”

उन्होंने कहा, “जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन लगातार मेरा सपोर्ट कर रही है। वे अच्छे शिविर लगा रहे हैं। मैं जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन अभियान के प्रमख मिथुन मन्हास से बात करता रहता हूं। मैं सिंपल चीजे करता हूं और जैसे पहले गेंदबाजी करता था, वैसा ही करता हूं। मैं तीन-चार नए वैरिएशन डेवलप कर रहा हूं। मैं अभिषेक नायर, जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजी कोच पी कृष्ण कुमार और टीम के प्रमुख कोच अजय शर्मा के साथ भी काम कर रहा हूं। मैंने दो सप्ताह पहले अभिषेक के साथ यहां चेन्नई में शिविर किया और उनके साथ काम करके अच्छा लगा।”

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Aug 2025 12:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 150 की स्पीड से गेंदबाजी करने वाला यह गेंदबाज वापसी को बेकरार, कल इस टीम के खिलाफ उतरेगा मैदान में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.