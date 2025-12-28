Aus vs Eng: मेलबर्न की पिच बनाने वाले क्यूरेटर को लगा सदमा, बवाल के बाद दिया चौंकाने वाला बयान

MCG pitch curator Matt Page shocked: एशेज सीरीज का बॉक्सिंग डे टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्‍म होने को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। क्रिकेट के कई दिग्‍गजों ने पिच की आलोचना करते हुए क्‍यूरेटर पर निशाना साधा है। इसी बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर मैट पेज का बयान भी आ गया है। उन्‍होंने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जिस तरह से खत्‍म हुआ, उससे वह खुद हैरान हैं। ज्ञात हो कि एशेज 2025-26 का चौथा टेस्‍ट मैच दो दिन के अंदर ही खत्म हो गया। जबकि पहले दिन ही एक सीम-फ्रेंडली पिच पर 20 विकेट गिरे।