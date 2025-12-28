Aus vs Eng: मेलबर्न की पिच बनाने वाले क्यूरेटर को लगा सदमा, बवाल के बाद दिया चौंकाने वाला बयान

बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स। (फोटो सोर्स: ICC)
MCG pitch curator Matt Page shocked: एशेज सीरीज का बॉक्सिंग डे टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म होने को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। क्रिकेट के कई दिग्गजों ने पिच की आलोचना करते हुए क्यूरेटर पर निशाना साधा है। इसी बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर मैट पेज का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जिस तरह से खत्म हुआ, उससे वह खुद हैरान हैं। ज्ञात हो कि एशेज 2025-26 का चौथा टेस्ट मैच दो दिन के अंदर ही खत्म हो गया। जबकि पहले दिन ही एक सीम-फ्रेंडली पिच पर 20 विकेट गिरे।
मैट पेज ने कहा कि पहले दिन के बाद से मैं सदमे में हूं, एक दिन में आखिर 20 विकेट कैसे गिरे। मैं पहले कभी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं रहा और उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे टेस्ट मैच में शामिल नहीं होना चाहूंगा।
पेज ने पिच पर लगभग 10 एमएम घास छोड़ी थी। मैच के बाद एमसीजी की पिच जांच के दायरे में आ गई, क्योंकि सिर्फ 142 ओवर में 36 विकेट गिर गए।
दरअसल, इंग्लैंड ने दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया में 2011 के बाद अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की, जिससे आयोजकों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ। खासकर तीसरे दिन के टिकट बिक जाने के बाद भी मैच खत्म हो गया। दोनों कप्तानों ने भी पिच की आलोचना की, क्योंकि यह सीम गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद दे रही थी।
क्यूरेटर ने कहा कि वह मैच जल्दी खत्म होने से निराश हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका मकसद बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बनाना था। उन्होंने कहा कि हर साल अलग होता है और मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि आप अच्छा मुकाबला दें। हमारा मकसद रोमांचक टेस्ट क्रिकेट देना है, बल्ले और गेंद के बीच ऐसा संतुलन जो चार या पांच दिन तक चले।
पेज ने नतीजे की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इस अनुभव से सबक लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा टेस्ट बनाया जो रोमांचक था, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम इससे सीखेंगे, हम बेहतर होंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले साल हम इसे सही करें।
पेज ने इस वेन्यू की खास चुनौतियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा घास हटाने से सतह सपाट और बेजान हो सकती है, जैसा कि 2017 के एशेज के दौरान हुआ था। उस दौरान एलिस्टर कुक ने एक नीरस ड्रॉ में नाबाद दोहरा शतक बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर एमसीजी में हमें सीम मूवमेंट नहीं मिलता है तो हम बहुत सुस्त, बेजान और सपाट हो जाते हैं, जो खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए अच्छा नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आईसीसी मैच रेफरी पिच को लेकर क्या फैसला सुनाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग