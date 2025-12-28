2025 में कौन बना सिक्सर किंग? टॉप 10 में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज, 22 साल का क्रिकेटर बना नंबर 1

Most Sixes in Calendar Year 2025: साल 2025 खत्म होने के कगार पर है और इस साल के सभी इंटरनेशनल मुकाबले भी समाप्त हो चुके हैं। आखिरी मुकाबला एशेज सीरीज का खेला गया था, जो सिर्फ दो दिन में ही खत्म हो गया। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल का सिक्सर किंग कौन रहा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर इस साल सबसे ज्यादा छक्के एक 22 साल के बल्लेबाज ने जड़े हैं। इस लिस्ट में दसवें स्थान पर पाकिस्तान के हसन नवाज हैं, जिन्होंने 28 मैचों की 28 पारियों में 40 छक्के लगाए। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश के सैफ हसन हैं, जिन्होंने 22 मैचों की 21 पारियों में 40 छक्के जड़े।