2025 में कौन बना सिक्सर किंग? टॉप 10 में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज, 22 साल का क्रिकेटर बना नंबर 1

अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Most Sixes in Calendar Year 2025: साल 2025 खत्म होने के कगार पर है और इस साल के सभी इंटरनेशनल मुकाबले भी समाप्त हो चुके हैं। आखिरी मुकाबला एशेज सीरीज का खेला गया था, जो सिर्फ दो दिन में ही खत्म हो गया। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल का सिक्सर किंग कौन रहा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर इस साल सबसे ज्यादा छक्के एक 22 साल के बल्लेबाज ने जड़े हैं। इस लिस्ट में दसवें स्थान पर पाकिस्तान के हसन नवाज हैं, जिन्होंने 28 मैचों की 28 पारियों में 40 छक्के लगाए। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश के सैफ हसन हैं, जिन्होंने 22 मैचों की 21 पारियों में 40 छक्के जड़े।
यूएई के मोहम्मद वसीम ने 31 मैचों की 31 पारियों में 42 छक्के लगाए, तो बांग्लादेश के तंजिद हसन ने 44 छक्के और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 45 छक्के मारे। इसके बाद स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी ने 49 छक्के लगाए, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 50 छक्के लगा चुके हैं। वेस्टइंडीज के शाई होप 54 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत के अभिषेक शर्मा ने भी इस साल 54 छक्के लगाए हैं।
पहले स्थान पर साउथ अफ्रीका के 22 साल के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस हैं, जिन्होंने 30 मैचों की 32 पारियों में कुल 65 छक्के लगाए हैं। यह लिस्ट उन टीमों के बल्लेबाजों की है, जिन्होंने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए क्लीफाई किया है या आईसीसी की तरफ से पूर्ण सदस्यता प्राप्त है।
अगर इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें, तो ऑस्ट्रिया के करणवीर सिंह पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने इस साल 122 छक्के लगाए। इसके बाद बहरीन के फैज़ अहमद दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 69 छक्के जड़े। हालांकि, इन दोनों टीमों को आईसीसी की तरफ से पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं है।
