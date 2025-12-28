28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

2025 में कौन बना सिक्सर किंग? टॉप 10 में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज, 22 साल का क्रिकेटर बना नंबर 1

Most Sixes in 2025: साल 2025 में अब कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला जाएगा। ऐसे में चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 28, 2025

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Most Sixes in Calendar Year 2025: साल 2025 खत्म होने के कगार पर है और इस साल के सभी इंटरनेशनल मुकाबले भी समाप्त हो चुके हैं। आखिरी मुकाबला एशेज सीरीज का खेला गया था, जो सिर्फ दो दिन में ही खत्म हो गया। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल का सिक्सर किंग कौन रहा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर इस साल सबसे ज्यादा छक्के एक 22 साल के बल्लेबाज ने जड़े हैं। इस लिस्ट में दसवें स्थान पर पाकिस्तान के हसन नवाज हैं, जिन्होंने 28 मैचों की 28 पारियों में 40 छक्के लगाए। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश के सैफ हसन हैं, जिन्होंने 22 मैचों की 21 पारियों में 40 छक्के जड़े।

दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा

यूएई के मोहम्मद वसीम ने 31 मैचों की 31 पारियों में 42 छक्के लगाए, तो बांग्लादेश के तंजिद हसन ने 44 छक्के और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 45 छक्के मारे। इसके बाद स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी ने 49 छक्के लगाए, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 50 छक्के लगा चुके हैं। वेस्टइंडीज के शाई होप 54 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत के अभिषेक शर्मा ने भी इस साल 54 छक्के लगाए हैं।

पहले स्थान पर साउथ अफ्रीका के 22 साल के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस हैं, जिन्होंने 30 मैचों की 32 पारियों में कुल 65 छक्के लगाए हैं। यह लिस्ट उन टीमों के बल्लेबाजों की है, जिन्होंने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए क्लीफाई किया है या आईसीसी की तरफ से पूर्ण सदस्यता प्राप्त है।

करणवीर सिंह के नाम 122 छक्के

अगर इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें, तो ऑस्ट्रिया के करणवीर सिंह पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने इस साल 122 छक्के लगाए। इसके बाद बहरीन के फैज़ अहमद दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 69 छक्के जड़े। हालांकि, इन दोनों टीमों को आईसीसी की तरफ से पूर्ण सदस्यता प्राप्त नहीं है।

ये भी पढ़ें

पहले ही मुकाबले में सौरव गांगुली की टीम को मिली हार, अनचाहे रिजल्ट के साथ शुरु हुआ SA20 में कोचिंग सफर
क्रिकेट
Sourav Ganguly

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Dec 2025 12:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 2025 में कौन बना सिक्सर किंग? टॉप 10 में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज, 22 साल का क्रिकेटर बना नंबर 1

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मेलबर्न की पिच बनाने वाले क्यूरेटर को लगा सदमा, बवाल के बाद दिया चौंकाने वाला बयान

MCG pitch curator Matt Page shocked
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप की टीम में 1 भी बल्लेबाज नहीं, जिसका औसत-स्ट्राइक रेट जायसवाल से बेहतर हो, हैरान कर देंगे आंकड़े

T20 World Cup 2026 Team India Squad
क्रिकेट

VHT में जिसकी गेंद पर आउट हुए विराट कोहली, उसी के हुए मुरीद, करियर को लेकर कर दी बड़ी भविष्‍यवाणी

Virat Kohli impressed by Vishal Jayswal
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बाबर आजम को लगा जोर का झटका, टी20 टीम से कट गया पत्ता

Pakistan T20 Squad Announce
क्रिकेट

पहले ही मुकाबले में सौरव गांगुली की टीम को मिली हार, अनचाहे रिजल्ट के साथ शुरु हुआ SA20 में कोचिंग सफर

Sourav Ganguly
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.