27 की उम्र में खत्म हो गया इस क्रिकेटर का करियर, आखिरी टेस्ट में लिए थे 10 विकेट

2013 में 14 से 18 नवंबर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट खेला गया था। यह सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट था। भारत ने इस टेस्ट को 126 रन से जीता था। इस मैच में प्रज्ञान ओझा ने दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए थे। कुल 10 विकेट लेकर वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इस मैच के बाद ओझा का करियर आसमान की ऊंचाई पर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन के साथ 27 साल के प्रज्ञान ओझा का भी यह आखिरी टेस्ट साबित हुआ।