वनडे टीम में अचानक मिली इस खिलाड़ी को जगह, नहीं हो रहा खुद को विश्वास

18 सितंबर 1993 को जन्मीं ग्रेस हैरिस ने साल 2015 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 11 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 11 शिकार किए।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 06, 2025

Australia cricket team squad for womens world cup 2025
ग्रैस हैरिस को अचानक मिली ऑस्ट्रेलाई टीम में जगह (फोटो- IANS)

भारत और श्रीलंका के मेजबानी में खेले जाने वाले महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को अपनी टीम का ऐलान किया। ग्रेस हैरिस को भी इस टीम में चुना गया है, लेकिन खुद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर इस चयन से हैरान हैं। उन्होंने इस चयन को एक अप्रत्याशित लेकिन अच्छा सरप्राइज बताया है।

शनिवार को एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट से बात करते हुए ग्रेस ने कहा, "मुझे खुद का विश्वास दिलाना होगा कि वर्ल्ड कप के लिए चयन अजीब और आश्चर्यजनक है। साल की शुरुआत में मुझे लग रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप टीम में मेरा चयन नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में मुझे ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में नहीं चुना गया था। शायद अन्य खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वह चयन के लिए दावा ठोक सकते थे। अगर मुझे कहा जाता कि 'तुम नहीं जा रहे', तो मुझे हैरानी नहीं होती। इसलिए मुझे मानना पड़ेगा कि वनडे वर्ल्ड कप मेरे लिए एक अच्छा सरप्राइज है।"

PAK vs AFG Final: अफगानिस्तान से फिर हारेगी पाकिस्तान या लेगी पिछली हार का बदला? जानें कहां देखें फाइनल
क्रिकेट
Afghanistan vs Pakistan T20 Tri Series

2015 में ग्रेस ने किया था डेब्यू

18 सितंबर 1993 को जन्मीं ग्रेस हैरिस ने साल 2015 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 11 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 11 शिकार किए। ग्रेस आखिरी बार मार्च 2024 में वनडे फॉर्मेट खेली थीं। वहीं, 54 टी20 मैच में उन्होंने 22.19 की औसत के साथ 577 रन बनाने के अलावा, नौ विकेट भी अपने नाम किए।

ग्रेस विमेंस हंड्रेड के 15 मुकाबलों में 328 रन जोड़ चुकी हैं। वहीं, विमेंस प्रीमियर लीग के 22 मुकाबलों में उन्होंने 581 रन बनाने के साथ 13 विकेट भी अपने नाम किए। ग्रेस विमेंस बिग बैश लीग के 131 मैच खेल चुकी हैं, जिसमें 24.39 की औसत के साथ 2,854 रन बनाने के अलावा उन्होंने 66 विकेट भी लिए। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं।

वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया

एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैक्ग्रा, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम, मेगन शट्ट और एनाबेल सदरलैंड।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

06 Sept 2025 03:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वनडे टीम में अचानक मिली इस खिलाड़ी को जगह, नहीं हो रहा खुद को विश्वास

