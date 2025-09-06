वनडे टीम में अचानक मिली इस खिलाड़ी को जगह, नहीं हो रहा खुद को विश्वास

शनिवार को एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट से बात करते हुए ग्रेस ने कहा, "मुझे खुद का विश्वास दिलाना होगा कि वर्ल्ड कप के लिए चयन अजीब और आश्चर्यजनक है। साल की शुरुआत में मुझे लग रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप टीम में मेरा चयन नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में मुझे ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में नहीं चुना गया था। शायद अन्य खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वह चयन के लिए दावा ठोक सकते थे। अगर मुझे कहा जाता कि 'तुम नहीं जा रहे', तो मुझे हैरानी नहीं होती। इसलिए मुझे मानना पड़ेगा कि वनडे वर्ल्ड कप मेरे लिए एक अच्छा सरप्राइज है।"