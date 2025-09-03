Patrika LogoSwitch to English

बीच सीरीज से इंग्लैंड को छोड़ देश लौटेगा ये खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका की बढ़ी मुश्किल

इंजरी के बाद जॉर्जी इलाज के लिए मैदान से बाहर चले गए थे। डोरजी स्कैन और इलाज के लिए दक्षिण अफ्रीका लौटेंगे। डी जोरजी की जगह किसी अन्य बल्लेबाज को टीम में शामिल नहीं किया गया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 03, 2025

ENG vs SA T20 Series cricket news
टॉनी डी जॉर्जी लौटेंगे साउथ अफ्रीका (फोटो- IANS)

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों से पहले दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है। बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। सीरीज के पहले मैच के दौरान क्षेत्ररक्षण करते हुए डी जोरजी चोटिल हो गए थे। जॉर्जी जोस बटलर के शॉट को चार रन जाने से रोकने की कोशिश में चोटिल हुए। जॉर्जी अपने प्रयास में सफल रहे थे और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोक दी थी, लेकिन इस दौरान उनकी बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई।

पहले वनडे में लगी थी चोट

इंजरी के बाद जॉर्जी इलाज के लिए मैदान से बाहर चले गए थे। डोरजी स्कैन और इलाज के लिए दक्षिण अफ्रीका लौटेंगे। डी जोरजी की जगह किसी अन्य बल्लेबाज को टीम में शामिल नहीं किया गया है। जोरजी को इंजर्ड मैथ्यू ब्रीट्जके की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। जोरजी की इंजरी के बाद मैथ्यू ब्रीट्जके को मौका दिया जाएगा। वह फिट हो चुके हैं और शेष दो मैचों में चयन के लिए उपलब्ध हैं। ब्रीट्जके को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा की उपलब्धता के बारे में अभी कोई और जानकारी नहीं है, जो टखने में सूजन के कारण ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैच नहीं खेल पाए थे और हेडिंग्ले में भी नहीं खेले थे। डरहम के लिए खेल रहे कोडी यूसुफ को दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल किया गया है, जिससे पता चलता है कि रबाडा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों तक शायद ही खेल पाएं। अगले मैचों में कप्तान टेंबा बवुमा को भी वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत किसी एक मैच में आराम दिया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे है। सीरीज के बाकी दो मैच 4 और 7 सितंबर को खेले जाएंगे।

पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को बुरी तरह रौंद दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम सिर्फ 131 रन बना पाई थी। साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट गंवाकर 131 रन बना लिए थे लेकिन इसके बाद लगातार 2 विकेट गिर गए। टॉनी डी जॉर्जी बिना खाता खोले आउट हुए तो टेम्बा बवुमा ने 6 रन बनाए। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने छक्का लगातार साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से जीत दिलाई थी।

Cricket News

03 Sept 2025 10:10 pm

