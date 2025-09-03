बीच सीरीज से इंग्लैंड को छोड़ देश लौटेगा ये खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका की बढ़ी मुश्किल

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा की उपलब्धता के बारे में अभी कोई और जानकारी नहीं है, जो टखने में सूजन के कारण ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैच नहीं खेल पाए थे और हेडिंग्ले में भी नहीं खेले थे। डरहम के लिए खेल रहे कोडी यूसुफ को दक्षिण अफ्रीकी टीम में शामिल किया गया है, जिससे पता चलता है कि रबाडा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों तक शायद ही खेल पाएं। अगले मैचों में कप्तान टेंबा बवुमा को भी वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत किसी एक मैच में आराम दिया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे है। सीरीज के बाकी दो मैच 4 और 7 सितंबर को खेले जाएंगे।