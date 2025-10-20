वेस्टइंडीज के लिए वनडे सीरीज खेलेगा ये स्पिनर! जेसन होल्डर भी करने जा रहे हैं वापसी

WI vs BAN: वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन बांग्लादेश के खिलाफ जारी तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोमवार रात तक इस गेंदबाज के टीम से जुड़ने की उम्मीद है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के एक अधिकारी ने सोमवार को क्रिकबज को अकील हुसैन के वेस्टइंडीज की टीम से जुड़ने की जानकारी दी है। इससे पहले, बीसीबी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के लिए बाएं हाथ के स्पिनर नसुम अहमद को अपनी टीम में शामिल किया था।