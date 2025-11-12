Patrika LogoSwitch to English

श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे पर फिर बवाल! आतंकी हमले का खतरा? स्टेडियम पहुंचे गृहमंत्री नकवी

आतंकी हमले के बीच श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आई हुई है। सुरक्षा चिंताओं के चलते PCB ने टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तीन साल पहले, 2022 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज को अंतिम समय पर रद्द कर दिया था।

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 12, 2025

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है। (photo - IANS)

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को हुए सुसाइड बॉम्बिंग के बाद देश में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान दौरे पर आई श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंकाई टीम अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

हमले की घटना और त्वरित कार्रवाई

मंगलवार को इस्लामाबाद के एक न्यायिक कॉम्प्लेक्स के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। यह हमला शहर के संवेदनशील इलाके में हुआ, जिसने पूरे देश में दहशत फैला दी। उसी दिन उत्तरी पाकिस्तान के वाना क्षेत्र में वाना कैडेट कॉलेज पर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में लगभग 300 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया।

2018 के पेशावर स्कूल हमले जैसा हाल होता

सूचना मंत्री अता तारार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "यदि सुरक्षा बलों ने इतनी त्वरित और साहसी कार्रवाई नहीं की होती, तो हमें 2018 के पेशावर स्कूल हमले जैसी भयावह त्रासदी का सामना करना पड़ता।" पेशावर हमले में 140 से अधिक लोग, ज्यादातर बच्चे, मारे गए थे, जो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है।

न्यूजीलैंड ने बीच में छोड़ दिया था दौरा

इन घटनाओं के बीच श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आई हुई है। सुरक्षा चिंताओं के चलते PCB ने टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तीन साल पहले, 2022 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज को अंतिम समय पर रद्द कर दिया था। टीम ने सुरक्षा संबंधी विश्वसनीय खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए बिना एक भी मैच खेले वापस लौटने का फैसला किया था। यह घटना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा झटका थी और अंतरराष्ट्रीय टीमों के दौरे पर सवालिया निशान लगा गई थी।

मोहसिन नकवी ने श्रीलंका टीम से की मुलाक़ात

इसी संदर्भ में मोहसिन नकवी ने व्यक्तिगत रूप से स्टेडियम का दौरा किया और श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने टीम को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा के लिए हरसंभव इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, टीम के होटल, ट्रेनिंग ग्राउंड और मैच वेन्यू पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन सर्विलांस, बम स्क्वॉड और कमांडो यूनिट्स की तैनाती भी बढ़ा दी गई है।

बता दें पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर परोक्ष रूप से आरोप लगाया है कि उसने अपनी सरजमीं को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी। दोनों देशों के बीच तनाव उस समय और बढ़ गया जब दोहा में आयोजित शांति वार्ता असफल हो गई और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर सैन्य हमले किए।

2009 में श्रीलंकाई टीम पर हमला हुआ था

गौरतलब है कि मार्च 2009 में टीटीपी आतंकवादियों ने गद्दाफी स्टेडियम के निकट श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला किया था, जिसके बाद करीब एक दशक तक पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ठप रहा। सूत्रों के मुताबिक, अब खिलाड़ियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया गया है, पाकिस्तान आर्मी और पैरामिलिट्री रेंजर्स को खिलाड़ियों व अधिकारियों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। श्रीलंकाई टीम रावलपिंडी में तीन वनडे मैच खेलने के बाद 17 से 29 नवंबर तक जिम्बाब्वे के साथ टी20 ट्राई सीरीज में हिस्सा लेगी।

Published on:

12 Nov 2025 05:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे पर फिर बवाल! आतंकी हमले का खतरा? स्टेडियम पहुंचे गृहमंत्री नकवी

