श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे पर फिर बवाल! आतंकी हमले का खतरा? स्टेडियम पहुंचे गृहमंत्री नकवी

इन घटनाओं के बीच श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आई हुई है। सुरक्षा चिंताओं के चलते PCB ने टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। तीन साल पहले, 2022 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने रावलपिंडी में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज को अंतिम समय पर रद्द कर दिया था। टीम ने सुरक्षा संबंधी विश्वसनीय खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए बिना एक भी मैच खेले वापस लौटने का फैसला किया था। यह घटना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा झटका थी और अंतरराष्ट्रीय टीमों के दौरे पर सवालिया निशान लगा गई थी।