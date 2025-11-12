Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

महिला संग नजर आए राशिद खान, तस्वीर वायरल होने पर मचा बवाल, क्रिकेटर ने खुद बताई सच्चाई

Rashid Khan: अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने एक बार फिर अपने तमाम चाहने वालों को चौंका दिया है। 27 वर्षीय क्रिकेटर ने खुलासा किया है कि उन्होंने दूसरी शादी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 12, 2025

Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman

अफगानिस्‍तान टीम के कप्‍तान राशिद खान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Rashid Khan Marriage: खेल जगत की हस्तियों की निजी जिंदगी भी प्रशंसकों से नहीं छुप पाते हैं। ताजा मामला अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान से जुड़ा है। वह इसको लेकर कुछ दिनों से खासे चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल, राशिद खान को हाल ही में 'खान चैरिटी फाउंडेशन' के उद्घाटन समारोह में एक महिला संग देखा गया। महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। क्रिकेट प्रशंसक राशिद खान के साथ देखी गई उस महिला के बारे में जानने को उत्सुक नजर आए।

सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रशंसकों और लोगों के बीच चर्चा को देखते हुए 27 वर्षीय स्टार क्रिकेटर को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सफाई दी कि तस्वीर में दिख रही महिला असल में उनकी पत्नी है। उन्होंने स्पष्ट किया है यह उनकी दूसरी शादी है।

राशिद खान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मैंने 2 अगस्त 2025 को अपने जीवन का एक नया और सार्थक अध्याय शुरू किया। मैंने अपना निकाह किया, उस महिला से शादी की, जो उस प्यार, शांति और साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी मैंने हमेशा उम्मीद की थी। मैं हाल ही में अपनी पत्नी को एक चैरिटी कार्यक्रम में ले गया और यह देखकर दुख होता है कि इतनी सरल बात से धारणाएं बनाई जा रही हैं। सच्चाई सीधी है, वह मेरी पत्नी है और हम दोनों के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन सभी को जिन्होंने दया, समर्थन और समझ दिखाई है, धन्यवाद।"

आपको बता दें कि राशिद खान फाउंडेशन मुख्य तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी तक पहुंच और अफगानिस्तान भर में कमजोर परिवारों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने पर केंद्रित है।

Abhishek Nair on Mohammed Shami Career

Updated on:

12 Nov 2025 04:45 pm

Published on:

12 Nov 2025 04:04 pm

महिला संग नजर आए राशिद खान, तस्वीर वायरल होने पर मचा बवाल, क्रिकेटर ने खुद बताई सच्चाई

