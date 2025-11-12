महिला संग नजर आए राशिद खान, तस्वीर वायरल होने पर मचा बवाल, क्रिकेटर ने खुद बताई सच्चाई

राशिद खान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मैंने 2 अगस्त 2025 को अपने जीवन का एक नया और सार्थक अध्याय शुरू किया। मैंने अपना निकाह किया, उस महिला से शादी की, जो उस प्यार, शांति और साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी मैंने हमेशा उम्मीद की थी। मैं हाल ही में अपनी पत्नी को एक चैरिटी कार्यक्रम में ले गया और यह देखकर दुख होता है कि इतनी सरल बात से धारणाएं बनाई जा रही हैं। सच्चाई सीधी है, वह मेरी पत्नी है और हम दोनों के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन सभी को जिन्होंने दया, समर्थन और समझ दिखाई है, धन्यवाद।"