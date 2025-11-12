गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ के पूर्व सदस्य का मोहम्मद शमी को लेकर बड़ा खुलासा, क्या खत्म हो गया करियर?

Abhishek Nair on Mohammed Shami Career: मोहम्‍मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्‍हें नहीं चुना जा रहा है। हाल ही में बंगाल के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद भी शमी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी अनदेखी पर हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भी सवाल उठाए। इसी बीच पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर ने आगामी टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम से मोहम्मद शमी को बाहर किए जाने पर हैरान करने वाला दृष्टिकोण पेश किया है। उन्‍होंने इसे "एक स्पष्ट संकेत" करार देते हुए कहा कि टीम मैनेजमेंट अब भविष्य की ओर देख रहा है।