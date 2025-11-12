गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ के पूर्व सदस्य का मोहम्मद शमी को लेकर बड़ा खुलासा, क्या खत्म हो गया करियर?

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। (फोटो सोर्स: IANS)
Abhishek Nair on Mohammed Shami Career: मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं चुना जा रहा है। हाल ही में बंगाल के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद भी शमी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी अनदेखी पर हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भी सवाल उठाए। इसी बीच पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर ने आगामी टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम से मोहम्मद शमी को बाहर किए जाने पर हैरान करने वाला दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने इसे "एक स्पष्ट संकेत" करार देते हुए कहा कि टीम मैनेजमेंट अब भविष्य की ओर देख रहा है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हाल ही में ईडन गार्डन्स में शुक्रवार से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इस सीरीज से बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप की वापसी हुई है, जो चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। लेकिन, घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज शमी की अनुपस्थिति ने सभी को हैरान कर दिया है।
घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले शमी ने इस सीज़न में अपने पहले दो रणजी ट्रॉफी मैचों में 15 विकेट हासिल किए हैं, जिससे उनकी फिटनेस और लय दोनों का पता चलता है। इन आंकड़ों के बावजूद उनके लगातार बाहर रहने से अटकलें लगाई जा रही हैं कि चयनकर्ता उनसे आगे की योजना बना रहे हैं।
गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ के सदस्य रहे अभिषेक नायर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत में कहा कि टीम मैनेजमेंट का ये फैसला एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, इसे सही या गलत ठहराना हमारा काम नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि ईमानदारी से कहूं तो जब भी उसे मौका मिला है, उसने नई गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने प्रभाव डाला है। उसे टीम में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि जब भी उसे मौका मिलता है, वह पूरी ताकत से खेलता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा भारतीय टीम किसी भी सतह या परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है।
नायर ने कहा कि हमारे पास एक बेहद मजबूत टीम है। खेल के सभी पहलुओं में, कई मायनों में, आपके पास निश्चितता है। आप विभिन्न संयोजनों के साथ खेल सकते हैं। परिस्थितियां भी शायद उतनी मायने नहीं रखतीं, क्योंकि उस सेटअप में आपके पास अपार प्रतिभाएं होती हैं। बता दें कि शमी ने आखिरी टेस्ट 2023 डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द ओवल में खेला था और अपना सबसे हालिया वनडे मैच 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था।
