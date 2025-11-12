IND vs SA: ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया की जोरदार तैयारी, Video जारी कर BCCI ने दिया अपडेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले अभ्यास करते भारतीय खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीनशॉट)
India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच घरेलू टेस्ट सीरीज का आगाज शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता में होने जा रहा है। इससे पहले दोनों ही टीमें अपनी-अपनी तैयारी में जुट गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से दो दिन पहले बीसीसीआई ने बुधवार सुबह कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया की कड़ी तैयारी का एक आकर्षक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में काम पर लगे ग्राउंड स्टाफ से लेकर शुरुआती टेस्ट से पहले जमकर पसीना बहाते खिलाड़ियों को दिखाया गया है। बोर्ड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई यह क्लिप फैंस को काफी पसंद आ रही है।
वीडियो में कोचिंग स्टाफ को फील्डिंग अभ्यास करते, गेंदबाजों को अपने रन-अप की तैयारी करते और बल्लेबाजों को नेट्स में अपनी तकनीक को निखारते हुए दिखाया गया है। भारत के गेंदबाजी अगुआ जसप्रीत बुमराह युवा बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल को परखते हुए देखे गए। जबकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी। मोंटाज एक संक्षिप्त लेकिन प्रतीकात्मक फ्रेम के साथ समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है, "सफेद कपड़ों में घर वापसी।"
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय बाद वापसी करने वाले शुभमन गिल ने लाल गेंद से नेट्स में करीब 90 मिनट से ज्यादा समय बिताते हुए अपनी टाइमिंग और संतुलन पर कड़ी मेहनत की। अपना अभ्यास सत्र शुरू करने से पहले भारतीय कप्तान हेड कोच गौतम गंभीर और सहायक कोच सीतांशु कोटक के साथ आगामी टेस्ट को लेकर विस्तृत चर्चा करते देखे गए।
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की पिछली टेस्ट सीरीज में अर्धशतक और शतक लगाने वाले गिल ऑस्ट्रेलिया में सीमित ओवरों की सीरीज के बाद अपनी लय फिर से हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आए। उन्होंने नेट पर स्पिनरों रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का सामना किया। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और स्थानीय गेंदबाजों के खिलाफ तेज गेंदबाजी के लिए नेट्स पर गए।
रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी लंबी पारी खेली, जिसमें उन्होंने आत्मविश्वास से ऑफ साइड में ड्राइव और पुलिंग की। बीसीसीआई का वीडियो पर्दे के पीछे के दृश्यों और खिलाड़ियों पर केंद्रित है, जो भारत की घरेलू टेस्ट टीम में वापसी की अपडेट दे रहा है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग