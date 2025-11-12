IND vs SA: ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया की जोरदार तैयारी, Video जारी कर BCCI ने दिया अपडेट

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच घरेलू टेस्‍ट सीरीज का आगाज शुक्रवार 14 नवंबर से कोलकाता में होने जा रहा है। इससे पहले दोनों ही टीमें अपनी-अपनी तैयारी में जुट गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से दो दिन पहले बीसीसीआई ने बुधवार सुबह कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया की कड़ी तैयारी का एक आकर्षक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में काम पर लगे ग्राउंड स्टाफ से लेकर शुरुआती टेस्ट से पहले जमकर पसीना बहाते खिलाड़ियों को दिखाया गया है। बोर्ड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई यह क्लिप फैंस को काफी पसंद आ रही है।