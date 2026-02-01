Tilak Varma pass fitness test: आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से पहले भारतीय खेमे से अच्‍छी खबर आ रही है। तिलक वर्मा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए फिटनेस टेस्‍ट पास कर लिया है। ज्ञात हो कि 7 जनवरी को 23 वर्षीय तिलक को राजकोट के गोकुल अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें टेस्टिकुलर टॉर्शन का पता चला और उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई। भारत बनाम न्यूजीलैंड की वनडे और टी20 सीरीज मिस करने वाले तिलक अब वर्ल्ड कप के दो वार्म-अप मैचों में खेलते नजर आएंगे।