भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)
Tilak Varma pass fitness test: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय खेमे से अच्छी खबर आ रही है। तिलक वर्मा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। ज्ञात हो कि 7 जनवरी को 23 वर्षीय तिलक को राजकोट के गोकुल अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें टेस्टिकुलर टॉर्शन का पता चला और उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई। भारत बनाम न्यूजीलैंड की वनडे और टी20 सीरीज मिस करने वाले तिलक अब वर्ल्ड कप के दो वार्म-अप मैचों में खेलते नजर आएंगे।
ईएसपीएलक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के अनुसार, तिलक वर्मा को खेलने के लिए मंजूरी मिल गई है। उम्मीद थी कि वह 4 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के एकमात्र वार्म-अप मैच में खेलेंगे। लेकिन, यह सब नहीं होगा। बीसीसीआई चाहता है कि वह इंडिया ए के लिए भी एक मैच खेलें।
वह जल्द ही भारत की टीम से जुड़ने वाले हैं।
वॉशिंगटन सुंदर की रिकवरी के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल सका है। उम्मीद है कि उनका फिटनेस टेस्ट 4 फरवरी को होगा। इसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीसीसीआई से आगे की योजना पर चर्चा करेगा। रियान पराग को सुंदर के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।
यह ऑलराउंडर भी चोटों से जूझ रहा था। लेकिन, किस्मत से उन्हें भी खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। पराग वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ए के लिए दो मैच खेलेंगे। अगर वॉशिंगटन के साथ सब ठीक नहीं रहा, तो बोर्ड उन्हें वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में शामिल कर सकता है।
|तारीख
|मैच
|वेन्यू
|समय
|2 फरवरी
|इंडिया ए बनाम यूएसए
|डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई
|5:00 PM
|4 फरवरी
|भारत बनाम साउथ अफ्रीका
|डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई
|7:00 PM
|6 फरवरी
|इंडिया ए बनाम नामीबिया
|सीओई बेंगलुरु
|5:00 PM
