वर्ल्ड कप में आप चांस नहीं ले सकते… गावस्कर बोले- संजू की जगह इस खिलाड़ी को बनाएं अभिषेक का ओपनिंग पार्टनर

Sunil Gavaskar on Ishan Kishan vs Sanju Samson: भारत ने घरेलू T20I सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगभग सभी मामलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सीरीज 4-1 से अपने नाम की है। इस जीत ने वर्ल्ड कप के लिए सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर भारत की स्थिति को और मजबूत किया है। हालांकि, इस सीरीज ने टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ी समस्या भी खड़ी कर दी है कि क्या खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन के साथ बने रहें या अच्छी फॉर्म में चल रहे ईशान किशन को मौका दिया जाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस पर गोल-मोल जवाब देते हुए फैसले को टाल दिया। वहीं, भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने इस बहस में अपना रुख साफ कर दिया है।