Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

टिम सेफर्ट ने महज इतनी गेंदों तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, कॉलिन मुनरो का रिकॉर्ड भी हुआ ध्वस्त

Tim Seifert Century in just 40 balls: कैरेबियन प्रीमियर लीग में टिम सेफर्ट ने सबसे तेज शतक ठोककर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही उन्‍होंने लीग में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विदेशी बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। ये रिकॉर्ड सेफर्ट ने सेंट लूसिया किंग्‍स के लिए एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ मैच में बनाए हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 01, 2025

Tim Seifert Century in just 40 balls
CPL 2025 में महज 40 गेंदों पर शतक जड़ने के बाद टिम सेफर्ट। (फोटो सोर्स: एक्‍स@//CPL)

Tim Seifert Century in just 40 balls: कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया किंग्स बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स 18वें मैच न्यूजीलैंड के टिम सेफर्ट ने जबरदस्‍त बल्‍लेबाजी का प्रदर्शन किया है। इस मैच में सेफर्ट ने महज 40 गेंदों पर शतक जड़ा और नाबाद 125 रनों की विस्‍फोटक पारी खेली। सेफर्ट ने सीपीएल में आंद्रे रसेल के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की है। रसेल ने सात साल पहले 2018 में इतनी ही गेंदों पर सीपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया था। इसके साथ ही सेफर्ट ने विदेशी बल्लेबाज के रूप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है।

हमवतन कोलिन मुनरो का रिकॉर्ड तोड़ा

टिम सेफर्ट ने महज 53 गेंदों पर नाबाद 125 रनों की धुआंधार पारी खेली है। उनसे पहले विदेशी प्‍लेयर की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड उनके हमवतन कोलिन मुनरो के नाम दर्ज था, जिन्होंने इसी सीजन में 120 रनों की पारी खेली थी। बता दें कि सीपीएल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बेंडन किंग के नाम दर्ज है, जिन्होंने सीपीएल 2019 में नाबाद 132 रनों की पारी खेली थी।

प्‍लेयर ऑफ द मैच बने सेफर्ट

सेफर्ट की तूफानी पारी के दम पर सेंट लूसिया किंग्स ने 205 रनों के टारगेट को महज 17.5 ओवर में चार विकेट नुकसान पर हासिल कर लिया। सेफर्ट को इस लाजवाब पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।

एक नजर मैच पर

मैच की बात करें तो टॉस हारकर एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अमीर जंगू और शाकिब अल हसन ने शानदार अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। सेंट लूसिया किंग्स की ओर से शम्‍सी ने तीन तो डेलानो ने एक विकेट लिया। इसके जवाब में सेंट लूसिया ने चार विकेट खोकर टिम सेफर्ट की नाबाद 123 रन की पारी के दम पर 13 गेंद शेष रहते मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

01 Sept 2025 11:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टिम सेफर्ट ने महज इतनी गेंदों तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, कॉलिन मुनरो का रिकॉर्ड भी हुआ ध्वस्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट