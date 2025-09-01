टिम सेफर्ट ने महज इतनी गेंदों तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, कॉलिन मुनरो का रिकॉर्ड भी हुआ ध्वस्त

Tim Seifert Century in just 40 balls: कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया किंग्स बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स 18वें मैच न्यूजीलैंड के टिम सेफर्ट ने जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। इस मैच में सेफर्ट ने महज 40 गेंदों पर शतक जड़ा और नाबाद 125 रनों की विस्फोटक पारी खेली। सेफर्ट ने सीपीएल में आंद्रे रसेल के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की है। रसेल ने सात साल पहले 2018 में इतनी ही गेंदों पर सीपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया था। इसके साथ ही सेफर्ट ने विदेशी बल्लेबाज के रूप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है।
टिम सेफर्ट ने महज 53 गेंदों पर नाबाद 125 रनों की धुआंधार पारी खेली है। उनसे पहले विदेशी प्लेयर की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड उनके हमवतन कोलिन मुनरो के नाम दर्ज था, जिन्होंने इसी सीजन में 120 रनों की पारी खेली थी। बता दें कि सीपीएल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बेंडन किंग के नाम दर्ज है, जिन्होंने सीपीएल 2019 में नाबाद 132 रनों की पारी खेली थी।
सेफर्ट की तूफानी पारी के दम पर सेंट लूसिया किंग्स ने 205 रनों के टारगेट को महज 17.5 ओवर में चार विकेट नुकसान पर हासिल कर लिया। सेफर्ट को इस लाजवाब पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।
मैच की बात करें तो टॉस हारकर एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अमीर जंगू और शाकिब अल हसन ने शानदार अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। सेंट लूसिया किंग्स की ओर से शम्सी ने तीन तो डेलानो ने एक विकेट लिया। इसके जवाब में सेंट लूसिया ने चार विकेट खोकर टिम सेफर्ट की नाबाद 123 रन की पारी के दम पर 13 गेंद शेष रहते मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया।