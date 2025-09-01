टिम सेफर्ट ने महज इतनी गेंदों तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, कॉलिन मुनरो का रिकॉर्ड भी हुआ ध्वस्त

Tim Seifert Century in just 40 balls: कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया किंग्स बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स 18वें मैच न्यूजीलैंड के टिम सेफर्ट ने जबरदस्‍त बल्‍लेबाजी का प्रदर्शन किया है। इस मैच में सेफर्ट ने महज 40 गेंदों पर शतक जड़ा और नाबाद 125 रनों की विस्‍फोटक पारी खेली। सेफर्ट ने सीपीएल में आंद्रे रसेल के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की है। रसेल ने सात साल पहले 2018 में इतनी ही गेंदों पर सीपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया था। इसके साथ ही सेफर्ट ने विदेशी बल्लेबाज के रूप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है।