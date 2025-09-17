TKR vs ABF Eliminator Highlights: त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (CPL 2025) के क्वालीफायर-2 मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। इस टीम ने बुधवार को एलिमिनेटर मैच में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कंस के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी फाल्कंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। इसके जवाब में नाइट राइडर्स ने 15 गेंद शेष रहते एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। नाइट राइडर्स के कप्तान निकोलस पूरन मैच के हीरो रहे, जिन्होंने सिर्फ 53 गेंदों पर 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से 90 रन की विस्फोटक पारी खेली।
मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कंस ने 8 विकेट खोकर 166 रन बनाए। आमिर जांगू और रहकीम कॉर्नवाल के बीच पहले विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी हुई। कॉर्नवाल महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद आमिर जांगू ने एंड्रीस गौस के साथ दूसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। आमिर 49 गेंदों में तीन छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए।
टीम के लिए एंड्रीस गौस ने 45 गेंदों में सर्वाधिक 61 रन बनाए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे, जबकि शाकिब ने 9 गेंदों में नाबाद 26 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से सौरभ नेत्रवलकर ने सर्वाधिक 3 शिकार किए, जबकि उस्मान तारिक और आंद्रे रसेल को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।
इसके जवाब में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 17.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स के बीच 3.1 ओवरों में 25 रन की साझेदारी हुई। मुनरो 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से कप्तान निकोलस पूरन ने एलेक्स हेल्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 143 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।
कप्तान पूरन ने 53 गेंदों में 8 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 90 रन बनाए, जबकि एलेक्स हेल्स ने 40 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम से एकमात्र विकेट रहकीम कॉर्नवाल के हाथ लगा। त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम 19 सितंबर को क्वालीफायर-2 खेलेगी, जहां उसका सामना सेंट लूसिया किंग्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच क्वालीफायर-1 मुकाबला हारने वाली टीम से होगा।