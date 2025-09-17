TKR vs ABF Eliminator Highlights: त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (CPL 2025) के क्वालीफायर-2 मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। इस टीम ने बुधवार को एलिमिनेटर मैच में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कंस के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी फाल्‍कंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। इसके जवाब में नाइट राइडर्स ने 15 गेंद शेष रहते एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को आसानी से हासिल कर लिया। नाइट राइडर्स के कप्‍तान निकोलस पूरन मैच के हीरो रहे, जिन्‍होंने सिर्फ 53 गेंदों पर 3 चौके और 8 छक्‍कों की मदद से 90 रन की विस्‍फोटक पारी खेली।