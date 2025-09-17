Patrika LogoSwitch to English

CPL 2025: निकोलस पूरन ने की गगनचुंबी छक्‍कों की बारिश, नाइट राइडर्स की क्वालीफायर-2 में धमाकेदार एंट्री

TKR vs ABF Eliminator Highlights: त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने CPL 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में निकोलस पूरन ने 90 रन कप्‍तानी पारी खेलते हुए एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कंस के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही त्रिनबागो ने क्वालीफायर-2 मुकाबले में भी जगह बना ली है।

भारत

lokesh verma

Sep 17, 2025

TKR vs ABF Eliminator Highlights
CPL 2025 में शॉट खेलते निकोलस पूरन। (फोटो सोर्स: IANS)

TKR vs ABF Eliminator Highlights: त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (CPL 2025) के क्वालीफायर-2 मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। इस टीम ने बुधवार को एलिमिनेटर मैच में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कंस के खिलाफ 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी फाल्‍कंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। इसके जवाब में नाइट राइडर्स ने 15 गेंद शेष रहते एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को आसानी से हासिल कर लिया। नाइट राइडर्स के कप्‍तान निकोलस पूरन मैच के हीरो रहे, जिन्‍होंने सिर्फ 53 गेंदों पर 3 चौके और 8 छक्‍कों की मदद से 90 रन की विस्‍फोटक पारी खेली।

जांगू और गौस के बीच 108 रन की साझेदारी

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कंस ने 8 विकेट खोकर 166 रन बनाए। आमिर जांगू और रहकीम कॉर्नवाल के बीच पहले विकेट के लिए 21 रन की साझेदारी हुई। कॉर्नवाल महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद आमिर जांगू ने एंड्रीस गौस के साथ दूसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी। आमिर 49 गेंदों में तीन छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए।

नेत्रवलकर ने चटकाए तीन विकेट

टीम के लिए एंड्रीस गौस ने 45 गेंदों में सर्वाधिक 61 रन बनाए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे, जबकि शाकिब ने 9 गेंदों में नाबाद 26 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से सौरभ नेत्रवलकर ने सर्वाधिक 3 शिकार किए, जबकि उस्मान तारिक और आंद्रे रसेल को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।

पूरन और हेल्‍स के बीच 143 रन की अटूट पार्टनरशिप 

इसके जवाब में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 17.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स के बीच 3.1 ओवरों में 25 रन की साझेदारी हुई। मुनरो 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहां से कप्तान निकोलस पूरन ने एलेक्स हेल्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 143 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

पूरन ने खेली कप्‍तानी पारी

कप्तान पूरन ने 53 गेंदों में 8 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 90 रन बनाए, जबकि एलेक्स हेल्स ने 40 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम से एकमात्र विकेट रहकीम कॉर्नवाल के हाथ लगा। त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम 19 सितंबर को क्वालीफायर-2 खेलेगी, जहां उसका सामना सेंट लूसिया किंग्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच क्वालीफायर-1 मुकाबला हारने वाली टीम से होगा।

Latest Cricket News

Published on:

17 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / CPL 2025: निकोलस पूरन ने की गगनचुंबी छक्‍कों की बारिश, नाइट राइडर्स की क्वालीफायर-2 में धमाकेदार एंट्री

