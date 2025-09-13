सूर्यकुमार यादव के लिए कल का दिन होगा बेहद खास, इस वजह से सालों तक याद रहेगा भारत-पाक का मुकाबला

14 सितंबर 1990 को मुंबई में जन्मे सूर्यकुमार यादव के पिता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। बचपन से ही खेलों के प्रति सूर्यकुमार यादव का खास लगाव था। उन्हें क्रिकेट के साथ बैडमिंटन का भी शौक था, लेकिन जब इन दोनों खेलों में से किसी एक को चुनने का समय आया, तो सूर्या ने क्रिकेट को तरजीह दी। साल 2010 में घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए 73 रन बनाए थे। अगले सीजन नौ मैचों में 754 रन बनाए। इस दौरान उड़ीसा के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा।