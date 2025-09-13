भारतीय बैटिंग कोच ने उड़ा दी पाकिस्तान की नींद! मैच से पहले बता दी टीम इंडिया की ये बड़ी ताकत

सीतांशु कोटक ने शुक्रवार को प्रशिक्षण सत्र से पहले कहा, "हम यहां खेलने के लिए आए हैं। भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा प्रतिस्पर्धी मैच होता है और रविवार का मैच भी ऐसा ही होगा। हम मैच पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। घरेलू स्तर पर कुछ वर्गों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैचों का बहिष्कार करने की अपील के बीच क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। इस सवाल के जवाब में कोटक ने कहा, "मुझे ऐसा नहीं लगता, एक बार जब हम खेलने के लिए यहां आ जाते हैं, तो खिलाड़ी क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि उनके दिमाग में क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ और होता है। हम इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।"