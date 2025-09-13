Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय बैटिंग कोच ने उड़ा दी पाकिस्तान की नींद! मैच से पहले बता दी टीम इंडिया की ये बड़ी ताकत

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच ने ऐसी बात कह दी है, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 13, 2025

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
एशिया कप 2025, पाकिस्तान बनाम ओमान (फोटो- ACC)

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला जाना जाना है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने कुछ ऐसा कह दिया, जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने का काम करेगा। पाकिस्तान को ओमान के खिलाफ जीत जरूर मिली लेकिन उनके बल्लेबाजों ने ज्यादा प्रभावित नहीं किया। मोहम्मद हारिस को छोड़कर कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और ओमान जैसी कमजोर गेंदबाजी के सामने भी पाकिस्तान ने 7 विकेट गंवा दिए। दूसरी ओर भारतीट टीम की बैटिंग दमदार है और टीम में 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी बैटिंग ऑर्डर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।

सीतांशु कोटक ने शुक्रवार को प्रशिक्षण सत्र से पहले कहा, "हम यहां खेलने के लिए आए हैं। भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा प्रतिस्पर्धी मैच होता है और रविवार का मैच भी ऐसा ही होगा। हम मैच पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। घरेलू स्तर पर कुछ वर्गों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैचों का बहिष्कार करने की अपील के बीच क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। इस सवाल के जवाब में कोटक ने कहा, "मुझे ऐसा नहीं लगता, एक बार जब हम खेलने के लिए यहां आ जाते हैं, तो खिलाड़ी क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि उनके दिमाग में क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ और होता है। हम इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।"

ये भी पढ़ें

IND vs PAK Head to Head in T20: दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड नहीं है अच्छा, लेकिन ओवरऑल आंकड़ों में कहीं नहीं टिकते पड़ोसी
क्रिकेट
IND vs PAK Head To Head in T20

पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

संजू सैमसन के बल्लेबाजी क्रम पर कोटक ने कहा, सलामी बल्लेबाजों और तीसरे नंबर को लेकर काफी हद तक निश्चितता थी। इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम लचीला है। खिलाड़ी इसी को ध्यान में रखकर खुद को तैयार कर रहे हैं। कोटक ने बताया, "अगर आप हमारे बल्लेबाजी क्रम को देखें, तो हर कोई किसी भी नंबर पर जाकर मैच खत्म करने में सक्षम है। मैच की स्थिति के अनुसार मुख्य कोच या कप्तान तय करते हैं कि किसे किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजना है। हर बल्लेबाज किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है।"

उन्होंने आगे कहा, "हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और सैमसन जरूरत पड़ने पर पारी का अंत कर सकते हैं। यह हमारे लिए अच्छा है कि हमारे पास तीन-चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी नंबर पर जाकर बल्लेबाजी कर सकते हैं।" बल्लेबाजी कोच ने कहा कि टीम में पसंद-नापसंद जैसी कोई बात नहीं है, पिच और मैच की स्थिति के मुताबिक प्लेइंग इलेवन और बल्लेबाजी या गेंदबाजी क्रम का निर्णय लिया जाता है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान का मैच सोनी के अलावा यहां भी देख सकते हैं लाइव, जानें पूरी डिटेल्स
क्रिकेट
IND vs PAK Asia Cup 2025 Live Streaming

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

13 Sept 2025 04:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय बैटिंग कोच ने उड़ा दी पाकिस्तान की नींद! मैच से पहले बता दी टीम इंडिया की ये बड़ी ताकत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.