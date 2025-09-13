Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान का मैच सोनी के अलावा यहां भी देख सकते हैं लाइव, जानें पूरी डिटेल्स

Asia Cup 2025 Match 6th Live Streaming: एशिया कप 2025 के लीग चरण का सबसे रोमांचक मुकाबला 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगी। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने यूएई को हराया था तो पाकिस्तान की टीम ने ओमान के खिलाफ 93 रनों से जीत हासिल की थी। भारतीय टीम ने जहां यूएई के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया तो ओमान के खिलाफ भले पाकिस्तान जीत गई लेकिन उनके कप्तान सलमान आगा और सैम आयूब खाता भी नहीं खोल पाए।