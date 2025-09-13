Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान का मैच सोनी के अलावा यहां भी देख सकते हैं लाइव, जानें पूरी डिटेल्स

Asia Cup 2025 Match 6th Live Streaming: एशिया कप 2025 के लीग चरण का सबसे रोमांचक मुकाबला 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगी। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने यूएई को हराया था तो पाकिस्तान की टीम ने ओमान के खिलाफ 93 रनों से जीत हासिल की थी। भारतीय टीम ने जहां यूएई के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया तो ओमान के खिलाफ भले पाकिस्तान जीत गई लेकिन उनके कप्तान सलमान आगा और सैम आयूब खाता भी नहीं खोल पाए।
भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेलने उतरेंगी। दोनों टीमें सुपर 4 में पहुंचने की दावेदार हैं और 14 सितंबर को किसी एक का अगला राउंड पक्का हो जाएगा। इस मैच को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल पर देखा जा सकता है। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा इस मैच को फैनकोड पर भी देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए 49 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। डीडी स्पोर्ट्स पर भी इस मैच का सीधा प्रसारण उपलब्ध होगा।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह।
सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह और सलमान मिर्जा।