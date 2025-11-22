AUS vs ENG 1st Test: ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, एशेज इतिहास में जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक

ट्रेविस हेड का यह 10वां टेस्ट शतक है। वह 83 गेंदों में 148 की स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। जीत के बाद हेड ने अपनी आक्रामक पारी के बारे में बात करते हुए कहा, "पिछले दो दिन कमाल के रहे। यह सब अविश्वसनीय है। इंग्लैंड ने कल वाकई बहुत अच्छा खेला और मैच को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था, इसलिए हमें पता था कि हम खेल को हाथ से फिसलने नहीं दे सकते। जिस तरह मैं टीम के लिए योगदान दे पाया, उससे वाकई बहुत खास महसूस हो रहा है।"