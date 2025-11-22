Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

AUS vs ENG 1st Test: ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, एशेज इतिहास में जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक

Perth Test AUS vs ENG: पर्थ टेस्ट के पहले दिन जिस पिच पर 19 विकेट गिरे, उसी जगह ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ दिया।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 22, 2025

Travis Head

ट्रेविस हेड (फोटो- Cricket Australia)

Travis Head Test Hundred: ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने पर्थ में खेले जा रहे एशेज सीरीज 2025-26 के पहले मुकाबले के दूसरे दिन शतक जड़ दिया। उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 69 गेंदों में 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से यह कारनामा किया। यह एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। यही नहीं, टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में यह सबसे तेज शतकों में से एक है।

हेड के शतक ने लक्ष्य बनाया आसान

इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 172 रन पर सिमट गई थी और दूसरी पारी में 164 रन बना पाई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में सिर्फ 132 रन ही बना पाई। इस तरह पहली तीन पारियों में दोनों में से कोई भी टीम 200 के करीब भी नहीं पहुंच पाई। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सामने 205 रन का लक्ष्य मुश्किल लग रहा था। हेड की इस पारी की बदौलत मैच का रुख अचानक बदल गया। दूसरे दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य रखा था और हेड के तूफानी शतक ने इस लक्ष्य को और आसान बना दिया।

ट्रेविस हेड का यह 10वां टेस्ट शतक है। वह 83 गेंदों में 148 की स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। जीत के बाद हेड ने अपनी आक्रामक पारी के बारे में बात करते हुए कहा, "पिछले दो दिन कमाल के रहे। यह सब अविश्वसनीय है। इंग्लैंड ने कल वाकई बहुत अच्छा खेला और मैच को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था, इसलिए हमें पता था कि हम खेल को हाथ से फिसलने नहीं दे सकते। जिस तरह मैं टीम के लिए योगदान दे पाया, उससे वाकई बहुत खास महसूस हो रहा है।"

पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की आखिरी 6 में से यह पांचवीं टेस्ट जीत है। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के अलावा मार्नस लाबुशेन 51 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जैक वेदराल्ड 23 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के लिए दोनों विकेट ब्रायडन कार्स ने लिए। इंग्लैंड की टीम 2013-14 से ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। पर्थ टेस्ट में पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड के न खेलने की वजह से उम्मीद जताई जा रही थी कि इंग्लैंड सालों से चले आ रहे जीत के सूखे को खत्म कर देगी, लेकिन ट्रेविस हेड के शतक ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया।

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

22 Nov 2025 03:33 pm

Published on:

22 Nov 2025 03:18 pm

AUS vs ENG 1st Test: ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, एशेज इतिहास में जड़ा दूसरा सबसे तेज शतक

