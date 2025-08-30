CPL 2025: मुनरो और पूरन के विस्फोटक अर्धशतक, त्रिनबागो ने बारबाडोस को 7 विकेट से रौंदा

त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बारबडोस रॉयल्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। बारबाडोस के लिए शेरफेन रदरफोर्ड ने 22 गेंद पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 45 रन बनाए। कदीम एलेन ने 37 गेंद पर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 41 रन और कप्तान रोवमन पॉवेल ने 15 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 31 रन बनाए। ब्रैंडन किंग ने 29 रन की पारी खेली। त्रिनबागो के लिए आंद्रे रसेल ने 3, मोहम्मद आमिर ने 2 और अली खान ने 1 विकेट लिया।