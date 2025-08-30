Patrika LogoSwitch to English

CPL 2025: मुनरो और पूरन के विस्फोटक अर्धशतक, त्रिनबागो ने बारबाडोस को 7 विकेट से रौंदा

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals: कैरेबियन प्रीमियर लीग के 16वें मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में कॉलिन मुनरो और निकोलस पूरन ने ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़े।

भारत

lokesh verma

Aug 30, 2025

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals
बारबाडोस के खिलाफ शॉट खेलते कॉलिन मुनरो। (फोटो सोर्स: IANS)

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals Highlights: कैरेबियन प्रीमियर लीग के 16वें मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने बारबाडोस रॉयल्स को 7 विकेट से हराते हुए पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्‍थान हासिल कर लिया है। ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए मैच में बारबाडोस रॉयल्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए शेरफेन रदरफोर्ड के 45 और कदीम एलेन के 41 रनों की पारियों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 178 रन बनाए। इसके जवाब में त्रिनबागो ने कॉलिन मुनरो और निकोलस पूरन के अर्धशतकों की बदौलत 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच जीत लिया।

अर्धशतक से चूके रदफोर्ड और एलेन 

त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बारबडोस रॉयल्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। बारबाडोस के लिए शेरफेन रदरफोर्ड ने 22 गेंद पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 45 रन बनाए। कदीम एलेन ने 37 गेंद पर 1 छक्का और 3 चौके की मदद से 41 रन और कप्तान रोवमन पॉवेल ने 15 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 31 रन बनाए। ब्रैंडन किंग ने 29 रन की पारी खेली। त्रिनबागो के लिए आंद्रे रसेल ने 3, मोहम्मद आमिर ने 2 और अली खान ने 1 विकेट लिया।

कॉलिन मुनरो ने 44 गेंद पर बनाए 67 रन

179 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी त्रिनबागो को एक बार फिर सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने धमाकेदार शुरुआत दी। मुनरो ने अपनी विस्फोटक अर्धशतकीय पारी से मैच को एकतरफा बना दिया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 44 गेंद पर 4 छक्के और 4 चौके लगाते हुए 67 रन की पारी खेली। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वह रन आउट हो गए।

निकोलस पूरन ने 40 गेंदों पर जड़े 65* रन

मुनरो के अलावा, कप्तान निकोलस पूरन ने 40 गेंद पर 6 छक्के और 1 चौका लगाते हुए नाबाद 65 रन की पारी खेली। मुनरो के साथ तीसरे विकेट के लिए पूरन ने 93 रन की साझेदारी की। पूरन ने कायरन पोलार्ड के साथ भी नाबाद 30 रन जोड़े। पोलार्ड 9 गेंद पर 19 रन बनाकर नाबाद रहे। एलेक्स हेल्स 14 गेंद पर 19 और केसी कार्टी 2 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए। त्रिनबागो ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया।

