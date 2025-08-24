CPL 2025 में 38 साल के किरोन पोलार्ड 22 गेंद पर अर्धशतक जड़ उड़ाया गर्दा, नाइट राइडर्स ने किंग्स को 18 रन से रौंदा

Kieron Pollard Smashed Fifty just 22 balls: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कह चुके 38 वर्षीय कीरोन पोलार्ड में रन बनाने की भूख अभी भी कम नहीं हुई है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में रविवार को त्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लुसिया किंग्स के बीच खेले गए मैच में पोलार्ड की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के दम पर त्रिनबागो ने सेंट लुसिया को 18 रनों से हरा दिया। पोलार्ड ने इस मुकाबले में 29 गेंदों पर चार चौके और 6 छक्‍कों की मदद से 65 रन की तूफानी पारी खेली। इतना ही नहीं उन्‍होंने अपना अर्धशतक महज 22 गेंदो पर पूरा किया। इस शानदार पारी के के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।