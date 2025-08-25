वनडे में अबतक लगे हैं 12 दोहरे शतक, सात भारत के नाम, इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने भी किया है ये कारनामा

एक समय था जब वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना किसी सपने से कम नहीं था। 90 के दशक में कई बल्लेबाज इसके करीब तक पहुंचे, लेकिन 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाये। प्जोर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बदलाव किया और वनडे क्रिकेट में दो गेंदों का उपयोग शुरू किया। जिसके बाद दोहरे शतकों की झड़ी लग गई। तो आइए एक नज़र डालते हैं वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों पर।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़ा। 147 गेंदों में नाबाद 200 रन बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। 136.05 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 25 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह पारी न केवल उनके व्यक्तिगत कौशल का प्रदर्शन थी, बल्कि इसने वनडे क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत की। सचिन की यह पारी इस मायने में भी खास थी कि उन्होंने इसे 36 साल की उम्र में हासिल किया, जब कई लोग उनके करियर के अंत की बात कर रहे थे।
8 दिसंबर 2011 को इंदौर में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 149 गेंदों में 219 रन बनाकर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। 146.97 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 25 चौके और 7 छक्के शामिल थे। सहवाग की आक्रामक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज ने इस पारी को यादगार बना दिया। उनकी पारी ने साबित किया कि आधुनिक वनडे क्रिकेट में आक्रामकता और निरंतरता का मिश्रण कितना घातक हो सकता है।
रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनकी पहली डबल सेंचुरी 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई, जहां उन्होंने 158 गेंदों में 209 रन बनाए। इसके बाद, 13 नवंबर 2014 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ 173 गेंदों में 264 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जो वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उनकी तीसरी डबल सेंचुरी 13 दिसंबर 2017 को मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ आई, जहां उन्होंने नाबाद 208 रन बनाए। रोहित की यह उपलब्धियां उनकी लंबी पारी खेलने की क्षमता और बड़े शॉट्स लगाने की कला को दर्शाती हैं।
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 24 फरवरी 2015 को कैनबरा में जिम्बाब्वे के खिलाफ 147 गेंदों में 215 रन बनाए। 146.25 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 10 चौके और 16 छक्के शामिल थे। गेल की पारी विश्व कप में पहला दोहरा शतक था, जिसने उनकी पावर-हिटिंग की क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया।
न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने 21 मार्च 2015 को वेलिंगटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 237 रन बनाए। 163 गेंदों में 145.39 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 24 चौके और 11 छक्के शामिल थे। यह विश्व कप में दूसरा दोहरा शतक था और उस समय वनडे क्रिकेट में दूसरा सर्वोच्च स्कोर था। गुप्टिल की पारी ने उनकी शानदार टाइमिंग और आक्रामकता को उजागर किया।
पाकिस्तान के फखर जमां ने 20 जुलाई 2018 को बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 210 रन बनाए। 156 गेंदों में 134.61 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 24 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यह पाकिस्तान की ओर से पहला वनडे दोहरा शतक था, और फखर की पारी ने उनकी निरंतरता और आक्रामकता को दर्शाया।
भारत के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने 10 दिसंबर 2022 को चट्टोग्राम में बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 210 रन बनाए। 160.30 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 24 चौके और 10 छक्के शामिल थे। यह वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक था, जो उन्होंने केवल 126 गेंदों में पूरा किया। ईशान की इस पारी ने उन्हें वैश्विक मंच पर सुर्खियों में ला दिया।
18 जनवरी 2023 को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने 149 गेंदों में 208 रन बनाए। 139.59 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 19 चौके और 9 छक्के शामिल थे। गिल की यह पारी उनकी तकनीकी कुशलता और आधुनिक बल्लेबाजी की आक्रामकता का शानदार मिश्रण थी।
ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 7 नवंबर 2023 को मुंबई में अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 201 रन बनाए। 128 गेंदों में 157.03 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे। यह पारी विश्व कप में थी और ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल स्थिति (91/7) से जीत की ओर ले जाने वाली थी। मैक्सवेल की यह पारी उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और दबाव में प्रदर्शन की क्षमता को दर्शाती है।
श्रीलंका के पाथुम निस्संका ने 9 फरवरी 2024 को पालेकेले में अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 210 रन बनाए। 139 गेंदों में 151.07 के स्ट्राइक रेट के साथ, उनकी पारी में 20 चौके और 8 छक्के शामिल थे। यह श्रीलंका की ओर से पहला वनडे दोहरा शतक था और निस्संका की इस पारी ने उन्हें विश्व क्रिकेट में एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया।