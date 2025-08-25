वनडे में अबतक लगे हैं 12 दोहरे शतक, सात भारत के नाम, इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने भी किया है ये कारनामा

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनकी पहली डबल सेंचुरी 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई, जहां उन्होंने 158 गेंदों में 209 रन बनाए। इसके बाद, 13 नवंबर 2014 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ 173 गेंदों में 264 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जो वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उनकी तीसरी डबल सेंचुरी 13 दिसंबर 2017 को मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ आई, जहां उन्होंने नाबाद 208 रन बनाए। रोहित की यह उपलब्धियां उनकी लंबी पारी खेलने की क्षमता और बड़े शॉट्स लगाने की कला को दर्शाती हैं।