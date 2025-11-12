WTC में होने जा रहा था बड़ा बदलाव, इन चार टीमों के विरोध के बाद पीछे हटा ICC, वनडे सुपर लीग की होगी वापसी

वर्तमान में WTC में नौ फुल मेम्बर टीमें हिस्सा लेती हैं, जबकि जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड फुल मेम्बर होने के बावजूद इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन अगले चक्र से इन तीनों टीमों को भी WTC खेलने का मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर ट्वोज की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन समिति ने दो स्तरीय प्रणाली का खाका तैयार किया था, लेकिन दुबई बैठक में इस प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। कई प्रमुख क्रिकेट बोर्डों ने भी दो स्तरीय प्रणाली पर चिंताएं व्यक्त कीं। उनका कहना था कि यदि कोई बड़ी टीम खराब प्रदर्शन के कारण निचले स्तर पर चली जाती है, तो इससे राजस्व और मैचों के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।