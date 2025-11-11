टी20 के बाद अब टेस्ट में भी बैटिंग पोजीशन को लेकर बवाल, पंत-जुरेल ने बिगाड़ भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन

India vs South Africa 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के बाद वापसी करेंगे। इसके बावजूद उनके बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के टीम में बने रहने की उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह उनका फॉर्म है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खिलाफ खेले गए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में जुरेल ने दोनों पारियों में शतक ठोके है।