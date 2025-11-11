टी20 के बाद अब टेस्ट में भी बैटिंग पोजीशन को लेकर बवाल, पंत-जुरेल ने बिगाड़ भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत (Photo - EspnCricInfo)
India vs South Africa 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के बाद वापसी करेंगे। इसके बावजूद उनके बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के टीम में बने रहने की उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह उनका फॉर्म है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खिलाफ खेले गए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में जुरेल ने दोनों पारियों में शतक ठोके है।
ध्रुव जुरेल को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ सिर्फ दूसरे टेस्ट में ही खेलने का मौका मिला। यहां उन्होंने पहली पारी में 175 गेंद पर 12 चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 132 रन बनाए। जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 170 गेंद पर 15 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली। इस टेस्ट में अबतक जुरेल एक बार भी आउट नहीं हुआ हैं।
जुरेल एक मैच कम खेलने के बावजूद इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने दो पारियों में 259 रन बनाए हैं। क्योंकि वे इस टेस्ट में एक भी बार आउट नहीं हुए। इसलिए उनका कोई औसत नहीं है। वहीं पंत ने पहले टेस्ट में 90 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने 65 रन बानये। पंत ने शानदार वापसी करते हुए इन दो मैचों की चार पारियों में 49.00 की औसत से 196 रन बनाए हैं।
जुरेल को कोलकाता टेस्ट में बल्लेबाज साई सुदर्शन या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक कि जगह मौका मिलना तय है। लेकिन इससे एक बार फिर टीम को अपने बैटिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करना होगा। टी20 सीरीज में भी टीम मैनेजमेंट बार - बार बैटिंग कॉम्बिनेशन बादल रहा था। ऐसे में टेस्ट मैच में यह करना कितना सही होगा, ये वक़्त ही बताएगा।
जुरेल के विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलने की संभावना है। उन्हें आदर्श रूप से साई सुदर्शन की जगह तीसरे क्रम या ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है। भारतीय परिस्थितियों में टीम को रेड्डी की गेंदबाजी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी रेड्डी को ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। ऐसे में उनकी जगह जुरेल जैसा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिलाया जा सकता है।
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग