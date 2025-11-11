Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 के बाद अब टेस्ट में भी बैटिंग पोजीशन को लेकर बवाल, पंत-जुरेल ने बिगाड़ भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन

ध्रुव जुरेल और पंत दोनों को प्लेइंग 11 में शामिल करने से बैटिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करना होगा। टी20 सीरीज में भी टीम मैनेजमेंट बार - बार बैटिंग कॉम्बिनेशन बादल रहा था। ऐसे में टेस्ट मैच में यह करना कितना सही होगा, ये वक़्त ही बताएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 11, 2025

India vs South Africa Test

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के बाद वापसी करेंगे। इसके बावजूद उनके बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के टीम में बने रहने की उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह उनका फॉर्म है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खिलाफ खेले गए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में जुरेल ने दोनों पारियों में शतक ठोके है।

ध्रुव जुरेल ने दोनों पारियों में शतक ठोके

ध्रुव जुरेल को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ सिर्फ दूसरे टेस्ट में ही खेलने का मौका मिला। यहां उन्होंने पहली पारी में 175 गेंद पर 12 चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 132 रन बनाए। जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 170 गेंद पर 15 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन की शानदार पारी खेली। इस टेस्ट में अबतक जुरेल एक बार भी आउट नहीं हुआ हैं।

जुरेल इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

जुरेल एक मैच कम खेलने के बावजूद इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने दो पारियों में 259 रन बनाए हैं। क्योंकि वे इस टेस्ट में एक भी बार आउट नहीं हुए। इसलिए उनका कोई औसत नहीं है। वहीं पंत ने पहले टेस्ट में 90 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने 65 रन बानये। पंत ने शानदार वापसी करते हुए इन दो मैचों की चार पारियों में 49.00 की औसत से 196 रन बनाए हैं।

साई सुदर्शन या नीतीश कुमार रेड्डी का कटेगा पत्ता

जुरेल को कोलकाता टेस्ट में बल्लेबाज साई सुदर्शन या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक कि जगह मौका मिलना तय है। लेकिन इससे एक बार फिर टीम को अपने बैटिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव करना होगा। टी20 सीरीज में भी टीम मैनेजमेंट बार - बार बैटिंग कॉम्बिनेशन बादल रहा था। ऐसे में टेस्ट मैच में यह करना कितना सही होगा, ये वक़्त ही बताएगा।

जुरेल के विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलने की संभावना है। उन्हें आदर्श रूप से साई सुदर्शन की जगह तीसरे क्रम या ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है। भारतीय परिस्थितियों में टीम को रेड्डी की गेंदबाजी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी रेड्डी को ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। ऐसे में उनकी जगह जुरेल जैसा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिलाया जा सकता है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।

ये भी पढ़ें

PBKS Retention IPL 2026: ऑक्‍शन से पहले पंजाब किंग्स इन 5 खिलाड़ियों को करेगी रिलीज! पढ़ें किस-किस पर लटकी तलवार
क्रिकेट
PBKS Retention IPL 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 12:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 के बाद अब टेस्ट में भी बैटिंग पोजीशन को लेकर बवाल, पंत-जुरेल ने बिगाड़ भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रातोंरात कुछ नहीं बदलेगा… पहली बार लगातार 8 छक्के और 11 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने वाले आकाश के इस बयान ने जीता दिल

Akash Chaudhary heartwarming statement
क्रिकेट

Shreyas Iyer Injury Update: क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे श्रेयस अय्यर? मेडिकल टीम ने सलेक्शन कमेटी को दी रिपोर्ट

Shreyas Iyer Medical Update
क्रिकेट

PBKS Retention IPL 2026: ऑक्‍शन से पहले पंजाब किंग्स इन 5 खिलाड़ियों को करेगी रिलीज! पढ़ें किस-किस पर लटकी तलवार

PBKS Retention IPL 2026
क्रिकेट

IND vs SA 1st Test के लिए क्या तैयार की जा रही रैंक टर्नर पिच? हेड कोच गौतम गंभीर ने किया निरीक्षण

India vs South Africa 1st Test Updates
क्रिकेट

भारत के लिए सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज की जगह हर्षित राणा को खिलाने पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी

Gautam Gambhir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.