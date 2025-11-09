IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल का कोलकाता टेस्ट खेलना पक्का! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी

बता दें ध्रुव जुरेल की शतकीय, हर्ष दुबे (84) और कप्तान ऋषभ पंत (65) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ए ने शनिवार को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन सात विकेट पर 382 के स्कोर पर पारी घोषित कर पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ए को जीत के लिए 417 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन का खेल समाप्त होने के समय दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिये और उसे मैच जीतने के लिए अभी 392 रनों की जरूरत है।