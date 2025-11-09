IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल का कोलकाता टेस्ट खेलना पक्का! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी

भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दोनों पारियों में शतक ठोके (Photo Credit- BCCI@X)
India vs South Africa Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के बाद वापसी करेंगे। इसके बावजूद उनके बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के टीम में बने रहने की उम्मीद है।
पंत टखने के फ्रैक्चर से पूरी तरह उबर चुके हैं। उनकी गैर मौजदूगी में ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। पंत की वापसी के बावजूद जुरेल कोलकाता टेस्ट में खेलेंगी, इसकी बड़ी वजह उनका फॉर्म है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खिलाफ खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में जुरेल ने दोनों पारियों में शतक ठोका है।
जुरेल ने पहली पारी में 175 गेंद पर 12 चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 132 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 170 गेंद पर 15 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन बनाए हैं। इस टेस्ट में अबतक जुरेल के बार भी आउट नहीं हुआ हैं। जुरेल को कोलकाता टेस्ट में मौका मिलने की सूरत में बल्लेबाज साई सुदर्शन या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक का पत्ता कट सकता है।
जुरेल के विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलने की संभावना है। उन्हें आदर्श रूप से साई सुदर्शन की जगह तीसरे क्रम या ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है। भारतीय परिस्थितियों में टीम को रेड्डी की गेंदबाजी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी रेड्डी को ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। ऐसे में उनकी जगह जुरेल जैसा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिलाया जा सकता है।
बता दें ध्रुव जुरेल की शतकीय, हर्ष दुबे (84) और कप्तान ऋषभ पंत (65) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ए ने शनिवार को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन सात विकेट पर 382 के स्कोर पर पारी घोषित कर पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ए को जीत के लिए 417 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन का खेल समाप्त होने के समय दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिये और उसे मैच जीतने के लिए अभी 392 रनों की जरूरत है।
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।
