Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल का कोलकाता टेस्ट खेलना पक्का! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी

पंत की वापसी के बावजूद जुरेल कोलकाता टेस्ट में खेलेंगी, इसकी बड़ी वजह उनका फॉर्म है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खिलाफ खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में जुरेल ने दोनों पारियों में शतक ठोका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 09, 2025

Dhruv Jurel

भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दोनों पारियों में शतक ठोके (Photo Credit- BCCI@X)

India vs South Africa Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 नवंबर से खेला जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के बाद वापसी करेंगे। इसके बावजूद उनके बैकअप विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के टीम में बने रहने की उम्मीद है।

पंत की वापसी के बावजूद खेलेंगे ध्रुव जुरेल

पंत टखने के फ्रैक्चर से पूरी तरह उबर चुके हैं। उनकी गैर मौजदूगी में ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। पंत की वापसी के बावजूद जुरेल कोलकाता टेस्ट में खेलेंगी, इसकी बड़ी वजह उनका फॉर्म है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खिलाफ खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में जुरेल ने दोनों पारियों में शतक ठोका है।

जुरेल ने दोनों पारियों में ठोका शतक

जुरेल ने पहली पारी में 175 गेंद पर 12 चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 132 रन बनाए थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 170 गेंद पर 15 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 127 रन बनाए हैं। इस टेस्ट में अबतक जुरेल के बार भी आउट नहीं हुआ हैं। जुरेल को कोलकाता टेस्ट में मौका मिलने की सूरत में बल्लेबाज साई सुदर्शन या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक का पत्ता कट सकता है।

नीतीश कुमार रेड्डी की जगह स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिलाया जा सकता है

जुरेल के विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलने की संभावना है। उन्हें आदर्श रूप से साई सुदर्शन की जगह तीसरे क्रम या ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए उतारा जा सकता है। भारतीय परिस्थितियों में टीम को रेड्डी की गेंदबाजी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी रेड्डी को ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। ऐसे में उनकी जगह जुरेल जैसा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिलाया जा सकता है।

दूसरे अनौपचारिक टेस्ट का हाल

बता दें ध्रुव जुरेल की शतकीय, हर्ष दुबे (84) और कप्तान ऋषभ पंत (65) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ए ने शनिवार को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन सात विकेट पर 382 के स्कोर पर पारी घोषित कर पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ए को जीत के लिए 417 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन का खेल समाप्त होने के समय दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिये और उसे मैच जीतने के लिए अभी 392 रनों की जरूरत है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।

ये भी पढ़ें

‘मेरा हमेशा से सपना रहा’ … ऑस्ट्रेलिया फतह करने के बाद अभिषेक शर्मा ने बताया क्या है उनका अगला लक्ष्य
क्रिकेट
Abhishek Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

09 Nov 2025 09:20 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: ऋषभ पंत की वापसी के बावजूद ध्रुव जुरेल का कोलकाता टेस्ट खेलना पक्का! इस खिलाड़ी की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गांगुली को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं थोड़ी मुखर हूं और कड़वा सच बोलती हूं… CM ममता बनर्जी ने दादा को लेकर ऐसा क्या कहा?

क्रिकेट

NZ vs WI 3rd T20i: फिर जीत की दहलीज पर पहुंचकर हारा वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड ने 9 रनों से हराकर सीरीज में बनाई बढ़त

NZ vs WI 3rd T20i Highlights
क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, एशिया कप को लेकर गतिरोध हुआ खत्म, जल्द ही टीम इंडिया को सौंपी जाएगी ट्रॉफी

Asia Cup Trophy Row
क्रिकेट

वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे बाबर आज़म, फिर भी बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज

Babar Azam T20i Records
क्रिकेट

WPL में जुड़ने वाली है छठी टीम, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा

Veda Krishnamurthy rection on WPL 6th Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.