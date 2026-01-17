वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश के खिलाफ भी मचाया गदर, कप्तान आयुष म्हात्रे ने किया निराश

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शतक लगाने के बाद बल्ला उठाते हुए। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND U19 vs BAN U19 Score Update: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से हो रहा है, जहां भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान आयुष म्हात्रे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी 0 पर और विहान मल्होत्रा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम ने 10 ओवर के भीतर 53 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे।
इसके बाद वैभव सूर्यवंशी को अभिज्ञान कुंडू का साथ मिला और दोनों ने टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेली, हालांकि वह 67 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हो गए। जिस समय वह आउट हुए, टीम इंडिया का कुल स्कोर सिर्फ 115 रन था, जिसमें से 72 रन अकेले वैभव सूर्यवंशी के थे। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में USA को एकतरफा मुकाबले में हराया था।
आपको बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर ग्रुप से 3 टीमें अगले स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिन्हें सुपर सिक्स में एंट्री मिलेगी। सुपर सिक्स के मुकाबले 25 जनवरी से शुरू होंगे। इसके बाद सुपर सिक्स की टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। खिताबी मुकाबला 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने ग्रुप में एक मैच जीतकर पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड ने अब तक कोई मैच नहीं खेला है।
आपको बता दें कि भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 5 बार आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्डकप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 4 और पाकिस्तान ने 2 बार ट्रॉफी उठाई है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें भी एक एक बार खिताब अपने नाम कर चुकी हैं।
