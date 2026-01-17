वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश के खिलाफ भी मचाया गदर, कप्तान आयुष म्हात्रे ने किया निराश

IND U19 vs BAN U19 Score Update: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से हो रहा है, जहां भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान आयुष म्हात्रे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी 0 पर और विहान मल्होत्रा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम ने 10 ओवर के भीतर 53 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे।