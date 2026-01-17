17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश के खिलाफ भी मचाया गदर, कप्तान आयुष म्हात्रे ने किया निराश

India U19 vs Bangladesh U19: बांग्लादेश के अंडर 19 टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन आयुष म्हात्रे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 17, 2026

R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi

भारतीय युवा बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी शतक लगाने के बाद बल्‍ला उठाते हुए। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND U19 vs BAN U19 Score Update: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से हो रहा है, जहां भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान आयुष म्हात्रे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी 0 पर और विहान मल्होत्रा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम ने 10 ओवर के भीतर 53 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे।

सूर्यवंशी ने खेली शानदार पारी

इसके बाद वैभव सूर्यवंशी को अभिज्ञान कुंडू का साथ मिला और दोनों ने टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेली, हालांकि वह 67 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हो गए। जिस समय वह आउट हुए, टीम इंडिया का कुल स्कोर सिर्फ 115 रन था, जिसमें से 72 रन अकेले वैभव सूर्यवंशी के थे। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में USA को एकतरफा मुकाबले में हराया था।

आपको बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर ग्रुप से 3 टीमें अगले स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिन्हें सुपर सिक्स में एंट्री मिलेगी। सुपर सिक्स के मुकाबले 25 जनवरी से शुरू होंगे। इसके बाद सुपर सिक्स की टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। खिताबी मुकाबला 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने ग्रुप में एक मैच जीतकर पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड ने अब तक कोई मैच नहीं खेला है।

अब तक की चैंपियंस

आपको बता दें कि भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 5 बार आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्डकप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 4 और पाकिस्तान ने 2 बार ट्रॉफी उठाई है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें भी एक एक बार खिताब अपने नाम कर चुकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

17 Jan 2026 04:03 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश के खिलाफ भी मचाया गदर, कप्तान आयुष म्हात्रे ने किया निराश

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर विराट कोहली, इंदौर में सहवाग को भी पछाड़ने का मौका

Virat Kohli and Shubman Gill
क्रिकेट

IND U19 vs BAN U19: बीच में ही रोकना पड़ा भारत-बांग्लादेश का मुकाबला, बेहतर स्थिति में है पड़ोसी

Ind U19 Team
क्रिकेट

भारत की मेजबानी पर पड़ सकता है असर, 20 में से 8 टीम के खिलाड़ियों का नाता पाकिस्तान से, जानें पूरी बात

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, रच दिया एक और कीर्तिमान

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

IND vs NZ: टीम इंडिया के कोच के बयान से मचा बवाल, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर कह दी बड़ी बात

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.