U19 World Cup Points Table Update: भारत ने बुलवायो में शनिवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 7वें मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से जीत दर्ज की। बारिश बाधित इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू के अर्धशतकों की बदौल 238 रन बनाए। बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को 29 ओवर में 165 रन का लक्ष्‍य मिला, लेकिन वह 28.3 ओवर में 146 रन पर ही सिमट गई। इस तरह लगातार दूसरी जीत के साथ भारत ने ग्रुप-ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है।