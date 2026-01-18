भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)
U19 World Cup Points Table Update: भारत ने बुलवायो में शनिवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के 7वें मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से जीत दर्ज की। बारिश बाधित इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी और अभिज्ञान कुंडू के अर्धशतकों की बदौल 238 रन बनाए। बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को 29 ओवर में 165 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन वह 28.3 ओवर में 146 रन पर ही सिमट गई। इस तरह लगातार दूसरी जीत के साथ भारत ने ग्रुप-ए में शीर्ष पर रहते हुए सुपर-6 के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने महज 12 के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए। इसके बाद विहान मल्होत्रा ने वैभव सूर्यवंशी के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। फिर सूर्यवंशी ने अभिज्ञान कुंडू के साथ चौथे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 115 के स्कोर तक पहुंचाया। वैभव 67 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 72 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कुंडू ने मोर्चा संभाला।
भारतीय टीम 39 ओवरों के खेल तक 6 विकेट खोकर 192 रन बना चुकी थी। इसी बीच बारिश ने फिर से दखल दिया। जब मुकाबला दोबारा शुरू हुआ, तो एक-एक ओवर की कटौती की गई। हालांकि, टीम इंडिया 48.4 ओवरों में ही सिमट गई। कुंडू ने 112 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 80 रन बनाए। विपक्षी खेमे से अल फहाद ने 38 रन देकर 5 विकेट तो इकबाल हुसैन और अजीजुल हामिम तमीम ने 2-2 विकेट निकाले।
टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम को चौथी गेंद पर जवाद अबरार (5) के रूप में झटका लगा। यहां से रिफत बेग ने कप्तान अजीजुल हामिम तमीम के साथ 56 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। बांग्लादेश 17.2 ओवरों में 2 विकेट गंवाकर 90 रन बना चुकी थी। यहां से एक बार फिर बारिश ने खेल रोका। मुकाबला जब फिर से शुरू हुआ तो बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 29 ओवरों में 165 रन का संशोधित लक्ष्य मिला।
इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम 28.3 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई। तमीम ने 72 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 51 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत की तरफ से विहान मल्होत्रा ने 4 ओवरों में 14 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि खिलन पटेल ने 2 विकेट निकाले।
