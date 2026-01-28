28 जनवरी 2026,

U19 World Cup Semi Final Scenario: भारत हारकर भी पहुंचेगा सेमीफाइनल में तो पाकिस्‍तान जीतकर भी होगा बाहर! समझें पूरा गणित

U19 World Cup Semi Final Scenario: अंडर-19 वर्ल्‍ड कप 2026 के सुपर-6 में ग्रुप-2 का आखिरी मुकाबला भारत और पाकिस्‍तान के बीच खेला जाएगा। भारत इस मैच में हारकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है तो पाकिस्‍तान जीतकर भी बाहर हो जाएगा। जानें इसका समीकरण क्‍या है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 28, 2026

U19 World Cup Semi Final Scenario

भारत और पाकिस्‍तान अंडर-19 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

U19 World Cup Semi Final Scenario: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, क्योंकि सुपर-6 की सभी टीमों को अब इस राउंड में आखिरी मुकाबला खेलना है, जिसके बाद सेमीफाइनल की तस्‍वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने दिखा दिया कि वह अपने छठे खिताब की सबसे बड़ी दावेदार है। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के समीकरण पर नजर डालें तो भारतीय टीम अपना आखिरी मुकाबला हार भी जाए तो सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। जबकि पाकिस्‍तान भारत को हरा भी दे तो भी वह टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है।

भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण

भारतीय टीम की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी समेत सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। अपने पिछले मुकाबले में इस टीम ने जिम्बाब्वे को 204 रनों के बड़े अंतर से हराया है। टीम इंडिया ग्रुप 2 में तीन मैचों में तीन जीत के साथ टॉप पर है। उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे आसान समीकरण ये है कि वह पाकिस्‍तान को सुपर-6 के आखिरी मुकाबले में हरा दे। अगर भारत इस मैच को हार भी जाता है तो वह फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, क्‍योंकि उसके पाकिस्‍तान के मुकाबले दो पॉइंट ज्‍यादा हैं और नेट रन रेट भी सबसे ज्‍यादा है।

इंग्‍लैंड का गणित

इंग्‍लैंड भी भारत की तरह ग्रुप चरण के सभी मैच जीतकर सुपर-6 में पहुंची है। वह भी 6 अंकों के साथ भारत के बाद दूसरे पायदान पर है। अब उसका सुपर-6 में आखिरी मुकाबला न्‍यूजीलैंड जैसी कमजोर टीम से है। वह उसे हराकर 8 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बना सकती है।

पाकिस्‍तान का बाहर होना तय!

सुपर-6 के ग्रुप-2 में चार अंक के साथ पाकिस्‍तान तीसरे स्‍थान पर है। अब उसका इस ग्रुप में आखिरी मुकाबला भारत से है। अगर वह जीत भी जाए तो भारत के बराबर अंक ही हासिल कर सकेगा, लेकिन बड़ी जीत के बाद भी भारत के नेट रन रेट को पार नहीं कर पाएगा। ऐसे में जीतकर भी उसका बाहर होना तय माना जा रहा है।

U19 World Cup 2026 के सुपर-6 ग्रुप-2 का हाल

टीममैचजीतेहारेअंकनेट रन रेट
भारत3306+3.337
इंग्‍लैंड3306+1.989
पाकिस्‍तान3214+1.484
बांग्‍लादेश3024-2.092
न्‍यूजीलैंड3020-5.144
जिम्‍बाब्‍वे3030-3.416

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

U-19 World Cup 2026

Published on:

28 Jan 2026 03:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / U19 World Cup Semi Final Scenario: भारत हारकर भी पहुंचेगा सेमीफाइनल में तो पाकिस्‍तान जीतकर भी होगा बाहर! समझें पूरा गणित

