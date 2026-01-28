भारत और पाकिस्तान अंडर-19 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
U19 World Cup Semi Final Scenario: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, क्योंकि सुपर-6 की सभी टीमों को अब इस राउंड में आखिरी मुकाबला खेलना है, जिसके बाद सेमीफाइनल की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने दिखा दिया कि वह अपने छठे खिताब की सबसे बड़ी दावेदार है। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के समीकरण पर नजर डालें तो भारतीय टीम अपना आखिरी मुकाबला हार भी जाए तो सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। जबकि पाकिस्तान भारत को हरा भी दे तो भी वह टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है।
भारतीय टीम की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी समेत सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। अपने पिछले मुकाबले में इस टीम ने जिम्बाब्वे को 204 रनों के बड़े अंतर से हराया है। टीम इंडिया ग्रुप 2 में तीन मैचों में तीन जीत के साथ टॉप पर है। उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे आसान समीकरण ये है कि वह पाकिस्तान को सुपर-6 के आखिरी मुकाबले में हरा दे। अगर भारत इस मैच को हार भी जाता है तो वह फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, क्योंकि उसके पाकिस्तान के मुकाबले दो पॉइंट ज्यादा हैं और नेट रन रेट भी सबसे ज्यादा है।
इंग्लैंड भी भारत की तरह ग्रुप चरण के सभी मैच जीतकर सुपर-6 में पहुंची है। वह भी 6 अंकों के साथ भारत के बाद दूसरे पायदान पर है। अब उसका सुपर-6 में आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड जैसी कमजोर टीम से है। वह उसे हराकर 8 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बना सकती है।
सुपर-6 के ग्रुप-2 में चार अंक के साथ पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। अब उसका इस ग्रुप में आखिरी मुकाबला भारत से है। अगर वह जीत भी जाए तो भारत के बराबर अंक ही हासिल कर सकेगा, लेकिन बड़ी जीत के बाद भी भारत के नेट रन रेट को पार नहीं कर पाएगा। ऐसे में जीतकर भी उसका बाहर होना तय माना जा रहा है।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|अंक
|नेट रन रेट
|भारत
|3
|3
|0
|6
|+3.337
|इंग्लैंड
|3
|3
|0
|6
|+1.989
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|4
|+1.484
|बांग्लादेश
|3
|0
|2
|4
|-2.092
|न्यूजीलैंड
|3
|0
|2
|0
|-5.144
|जिम्बाब्वे
|3
|0
|3
|0
|-3.416
