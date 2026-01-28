भारतीय टीम की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी समेत सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। अपने पिछले मुकाबले में इस टीम ने जिम्बाब्वे को 204 रनों के बड़े अंतर से हराया है। टीम इंडिया ग्रुप 2 में तीन मैचों में तीन जीत के साथ टॉप पर है। उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे आसान समीकरण ये है कि वह पाकिस्‍तान को सुपर-6 के आखिरी मुकाबले में हरा दे। अगर भारत इस मैच को हार भी जाता है तो वह फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, क्‍योंकि उसके पाकिस्‍तान के मुकाबले दो पॉइंट ज्‍यादा हैं और नेट रन रेट भी सबसे ज्‍यादा है।