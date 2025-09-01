UAE Tri Series: अफगानिस्तान या यूएई में से कौन होगा फाइनल से बाहर? आज होगा फैसला, जानें कहां देखें Live

UAE vs AFG Live Details: यूएई ट्राई सीरीज का एक महत्वपूर्ण मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान और यूएई आमने सामने होंगी। दोनों टीमों को अपने अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर लगभग फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और आज जीतने वाली टीम भी उनके साथ खिताबी मुकाबले में भिड़ेगी। हारने वाली टीम का फाइनल से पत्ता कट जाएगा। इस रोमांचक मुकाबले को भारत में भी लाइव देखा जा सकता है।