UAE Tri Series: अफगानिस्तान या यूएई में से कौन होगा फाइनल से बाहर? आज होगा फैसला, जानें कहां देखें Live

UAE vs AFG Live Details: यूएई ट्राई सीरीज का एक महत्वपूर्ण मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान और यूएई आमने सामने होंगी। दोनों टीमों को अपने अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर लगभग फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और आज जीतने वाली टीम भी उनके साथ खिताबी मुकाबले में भिड़ेगी। हारने वाली टीम का फाइनल से पत्ता कट जाएगा। इस रोमांचक मुकाबले को भारत में भी लाइव देखा जा सकता है।
UAE और अफगानिस्तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का तीसरे मुकाबला खेला गया था। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का पहला मैच खेला गया और सलमान आगा की अगुवाई वाली टीम को जीत मिली थी। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने यूएई को मात दी। फिलहाल अंक तालिका में पाकिस्तान पहले, अफगानिस्तान दूसरे और यूएई तीसरे स्थान पर है।
यूएई और अफगानिस्तान की टीमें आज रात 8.30 बजे से शारजाह में उतरेंगी। इस मुकाबले के लिए टॉस आधा घंटा पहले यानी 8 बजे होगा। इस मुकाबले को भारत में टीवी चैनल पर लाइव नहीं देखा जा सकता है लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। यूएई और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को फैनकोड पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है।
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, फरीद अहमद मलिक, फजलहक फारूकी, नूर अहमद, एएम गजनफर, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, शराफुद्दीन अशरफ और गुलबदीन नायब।
मुहम्मद ज़ोहैब, मुहम्मद वसीम (कप्तान), एथन डिसूजा, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद रोहिद खान, हर्षित कौशिक, अर्यांश शर्मा और मुहम्मद फारूक।