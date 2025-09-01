Patrika LogoSwitch to English

UAE Tri Series: अफगानिस्तान या यूएई में से कौन होगा फाइनल से बाहर? आज होगा फैसला, जानें कहां देखें Live

UAE vs Afghanistan Live Streaming: यूएई ट्राई सीरीज के तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना यूएई से होगा। इस मुकाबले में हारने वाली टीम फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 01, 2025

UAE Tri Series 2025 AFG vs UAE
यूएई बनाम अफगानिस्तान (फोटो- ICC)

UAE vs AFG Live Details: यूएई ट्राई सीरीज का एक महत्वपूर्ण मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान और यूएई आमने सामने होंगी। दोनों टीमों को अपने अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर लगभग फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और आज जीतने वाली टीम भी उनके साथ खिताबी मुकाबले में भिड़ेगी। हारने वाली टीम का फाइनल से पत्ता कट जाएगा। इस रोमांचक मुकाबले को भारत में भी लाइव देखा जा सकता है।

UAE और अफगानिस्तान के बीच टी20 ट्राई सीरीज का तीसरे मुकाबला खेला गया था। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का पहला मैच खेला गया और सलमान आगा की अगुवाई वाली टीम को जीत मिली थी। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने यूएई को मात दी। फिलहाल अंक तालिका में पाकिस्तान पहले, अफगानिस्तान दूसरे और यूएई तीसरे स्थान पर है।

यूएई और अफगानिस्तान की टीमें आज रात 8.30 बजे से शारजाह में उतरेंगी। इस मुकाबले के लिए टॉस आधा घंटा पहले यानी 8 बजे होगा। इस मुकाबले को भारत में टीवी चैनल पर लाइव नहीं देखा जा सकता है लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। यूएई और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को फैनकोड पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है।

Asia Cup T20 में इस बल्लेबाज के नाम दर्ज है एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड, डरा सकते हैं इसके आंकड़े
क्रिकेट
Most sixes in an innings for Asia Cup T20

अफगानिस्तान की पूरी टीम

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, फरीद अहमद मलिक, फजलहक फारूकी, नूर अहमद, एएम गजनफर, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, शराफुद्दीन अशरफ और गुलबदीन नायब।

संयुक्त अरब अमीरात की पूरी टीम

मुहम्मद ज़ोहैब, मुहम्मद वसीम (कप्तान), एथन डिसूजा, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद रोहिद खान, हर्षित कौशिक, अर्यांश शर्मा और मुहम्मद फारूक।

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

01 Sept 2025 02:59 pm

