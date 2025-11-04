USA ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, UAE को इतने रनों से रौंद दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

यूएई के खिलाफ ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाती यूएसए की टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/usacricket)
UAE vs USA ODI match: युनाइटेड अरब अमीरात (UAE) और युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) के बीच सोमवार रात एक वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू 2023-27 के तहत खेले गए इस मैच में मेजबान यूएई के खिलाफ यूएसए रनों के अंतर बड़ी जीत दर्ज करते हुए वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। हालांकि, यूएसए महज 28 के स्कोर पर शुरुआती 3 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद चौथे विकेट के लिए 264 रनों की साझेदारी हुई और यूएई के सामने 293 रनों का बड़ा लक्ष्य रख दिया। इसके जवाब में मेजबान यूएई की पूरी टीम महज 49 रनों पर ढेर हो गई।
यूएई क्रिकेट टीम के कप्तान आलीशान शराफु ने टॉस जीतकर पहले यूएसए को बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनका ये फैसला शुरुआत में तब सही साबित होता नजर आया, जब यूएई ने महज 28 रनों के भीतर अपने तीन शीर्ष विकेट गंवा दिए। इसके बाद वह हुआ, जिसके बारे यूएई ने सोचा भी नहीं होगा। यूएसए के मिलिंद कुमार और सैतेजा मुक्कामल्ला के बीच चौथे विकेट के लिए 264 रनों की अटूट साझेदारी हुई। इस तरह यूएसए ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 292 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। मिलिंद ने नाबाद 123 और सैतेजा ने नाबाद 137 रन की दमदार पारी खेली। वहीं, यूएई की ओर से जुनैद सिद्दिकी दो विकेट लिए।
293 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान यूएई से घरेलू दर्शकों टक्कर देने की उम्मीद थी, लेकिन यूएई ने यूएसए के सामने अपनी सरजमीं पर घुटने टेक दिए। यूएई की टीम 22.1 ओवर में सिर्फ 49 रन पर सिमट गई और इस तरह यूएसए ने 243 रनों के बड़े अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यूएई का सिर्फ एक बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े को छू सका। तीन बल्लेबाज शून्य तो इसके अलावा सभी बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही सिमट गए।
- यूएसए की ये रनों के लिहाज से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।
- वनडे मैच में 5 विकेट हॉल लेने वाल उगरकर यूएसए के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।
- मिलिंद कुमार सबसे कम पारियों में यूएसए के लिए 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए।
- यूएई और यूएसए के बीच अब तक 11 वनडे खेले जा चुके हैं, जिनमें से यूएसए ने 9 तो यूएई सिर्फ दो मैच ही जीत सका है।
- यूएसए की ये लगातार चौथी जीत है। इससे पहले यूएई ने जुलाई 2023 में यूएसए को हरारे में सिर्फ एक रन से हराया था।
