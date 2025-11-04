USA ने वनडे क्रिकेट में रचा इतिहास, UAE को इतने रनों से रौंद दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

यूएई क्रिकेट टीम के कप्तान आलीशान शराफु ने टॉस जीतकर पहले यूएसए को बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया। उनका ये फैसला शुरुआत में तब सही साबित होता नजर आया, जब यूएई ने महज 28 रनों के भीतर अपने तीन शीर्ष विकेट गंवा दिए। इसके बाद वह हुआ, जिसके बारे यूएई ने सोचा भी नहीं होगा। यूएसए के मिलिंद कुमार और सैतेजा मुक्कामल्ला के बीच चौथे विकेट के लिए 264 रनों की अटूट साझेदारी हुई। इस तरह यूएसए ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 292 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए। मिलिंद ने नाबाद 123 और सैतेजा ने नाबाद 137 रन की दमदार पारी खेली। वहीं, यूएई की ओर से जुनैद सिद्दिकी दो विकेट लिए।