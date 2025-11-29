जीत के लिए चाहिए थे मात्र तीन रन, अंपायर ने इस वजह से रद्द कर दिया मैच, भड़कीं कप्तान, देखें VIDEO

एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर का मैच रद्द हुआ (Photo - WBBL)
वीमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच खेले गए एक मुक़ाबले में बड़ा विवाद देखने को मिला। एडिलेड ओवल में खेला गया बारिश से प्रभावित यह मैच पूरे दिन मौसम से जूझता रहा और अंत में इसे घटाकर पांच ओवर का कर दिया गया। लेकिन जब थंडर जीत से बस एक हिट दूर थी, तभी मौसम फिर बिगड़ गया और अंपायरों ने जो फैसला लिया वह बेहद चौंकाने वाला था।
दरअसल पांच -पांच ओवर के इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में दो विकेट खोकर 45 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए थंडर ने तूफानी शुरुआत की। ऑस्ट्रेलियाई बैटर फोएबी लिचफील्ड और जॉर्जिया वोल तूफानी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 2.5 ओवर में 43 रन ठोक डाले। लेकिन जब टीम जीत के लिए मात्र 3 रन दूर थी और 2.1 ओवर बाकी थे। तभी बारिश वापस आ गई। जिसके चलते फिर मैच को 10–15 मिनट के लिए रोकना पड़ा।
इससे पहले अंपायरों ने हल्की बूंदाबांदी के दौरान खेल जारी रखने की कोशिश भी की थी, ताकि मैच किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा और पिच को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें रोकना पड़ा और बाद में मैच रद्द कर दिया गया। जब मैच रद्द हुआ तब लिचफील्ड 15 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाकर खेल रही थीं और जीत से मात्र एक हिट दूर थीं।
नियमों के अनुसार, टी20 मैच को पूरा मानने और डकवर्थ लुईस से मैच का परिणाम निकालने के लिए कम से कम पांच ओवर खेलने जरूरी होते हैं। मैच रद्द होने से सिडनी थंडर का कोचिंग स्टाफ दंग रह गया। कमेंटेटर्स के चेहरे पर भी अविश्वास साफ दिख रहा था। जैसे ही अंपायरों ने चर्चा के बाद मैच को रद्द करने का फैसला लिया, कमेंट्री में सुनाई दिया, "आप मज़ाक कर रहे हैं। यह बिल्कुल हास्यास्पद है।"
पूर्व बीबीएल स्टार और कमेंटेटर कैलम फर्ग्यूसन ने यह भी कहा कि बारिश उतनी तेज़ नहीं थी कि खेल रोका जाए, खासकर तब जब थंडर को जीत के लिए सिर्फ एक शॉट चाहिए था। उन्होंने कहा, "यह बारिश पहले से ज़्यादा भारी नहीं है… पूरे दोपहर सबने मिलकर मैच को किसी तरह पूरा कराने की कोशिश की… यह सच में खेल के लिए शर्मनाक है।”
मैच रद्द होने की घोषणा सुनते ही थंडर की खिलाड़ी हैरान रह गईं। कोच भी साइडलाइन पर साफ तौर पर नाराज़ दिखे। कप्तान लिचफील्ड के हावभाव ने तो सब कुछ बयां कर दिया, उन्होंने अनमने तरीके से हैंडशेक किए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा साफ झलक रहा था। थंडर को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए यह मैच जीतना बेहद ज़रूरी था, लेकिन रद्द होने की वजह से उन्हें एक - एक अंक शेयर करने पड़े।
