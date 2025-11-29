जीत के लिए चाहिए थे मात्र तीन रन, अंपायर ने इस वजह से रद्द कर दिया मैच, भड़कीं कप्तान, देखें VIDEO

दरअसल पांच -पांच ओवर के इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में दो विकेट खोकर 45 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए थंडर ने तूफानी शुरुआत की। ऑस्ट्रेलियाई बैटर फोएबी लिचफील्ड और जॉर्जिया वोल तूफानी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 2.5 ओवर में 43 रन ठोक डाले। लेकिन जब टीम जीत के लिए मात्र 3 रन दूर थी और 2.1 ओवर बाकी थे। तभी बारिश वापस आ गई। जिसके चलते फिर मैच को 10–15 मिनट के लिए रोकना पड़ा।