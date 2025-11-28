टीम इंडिया में वापसी के लिए पसीना बहा रहा गेंदबाज, 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने की है काबिलियत

Umran Malik: स्पीड स्टार उमरान मलिक चोट से उबरने के बाद भारतीय टीम में वापसी को आतुर है। इसके लिए वे 150 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने के अलावा धीमी बॉलिंग और तेज यॉर्कर पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज ने कहा, मैं बता दूं कि जो 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, वे स्ट्राइक नहीं बल्कि अटैकिंग बॉलर होते हैं। चार ओवर में 30 रन देंगे लेकिन वे आपको विकेट भी निकालकर देंगे। हर कोई 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं पिछले 5 वर्षों से यह कर रहा हूं।