आयुष म्हात्रे का तूफानी शतक, रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक जैसे धुरंधरों के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शुक्रवार को विदर्भ के खिलाफ मुंबई ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 192 रन बनाए। विदर्भ के लिए अथर्व तायडे (64 रन, 36 गेंद) और अमन मोखाड़े (60 रन, 30 गेंद) ने अर्द्धशतक ठोके। जवाब में मुंबई ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से आयुष म्हात्रे ने 53 गेंद में 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 110 रनों की पारी खेली। SMAT 2025 में मुंबई की लगातार यह दूसरी जीत है। इससे पहले मुंबई ने रेलवे को 7 विकेट से हराया था।