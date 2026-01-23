पाकिस्तान ने खराब किया स्कॉटलैंड का गणित, अंडर 19 वर्ल्डकप में भी हो रही जमकर फजीहत

हालांकि, जब जिंबॉब्वे की टीम पाकिस्तान के सामने उतरी, तो उसे पाकिस्तान को 25 ओवर खिलाने का लक्ष्य था, जिससे जिम्बाब्वे की टीम सुपर 6 में पहुंच जाती। अगर पाकिस्तान की टीम 25 ओवर में मैच जीत लेती तो स्कॉटलैंड सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई कर लेती। 129 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 15 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और लग रहा था कि 20वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लेगी। हालांकि पाकिस्तान की टीम 16 से 25 ओवर तक काफी स्लो खेली और 27वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। इसकी वजह से पाकिस्तान ने तो अगले दौर में जगह बना ही ली और साथ ही जिंबॉब्वे भी सुपर सिक्स में पहुंच गई, लेकिन स्कॉटलैंड नेट रन रेट के आधार पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई।