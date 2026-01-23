पाकिस्तान ने खराब किया स्कॉटलैंड का गणित, अंडर 19 वर्ल्डकप में भी हो रही जमकर फजीहत

अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- ZIMCricket)
U19 World Cup 2026, PAK vs ZIM: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम ने सुपर सिक्स में जगह बना ली है। उन्होंने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में जिंबॉब्वे को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिंबॉब्वे की टीम 35.5 ओवर में सभी विकेट गंवाकर सिर्फ 128 रन ही बना पाई। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने इस लक्ष्य को 27 ओवर में हासिल कर लिया। हालांकि, अगर यह लक्ष्य वे 25 ओवर के भीतर हासिल कर लेते तो जिंबॉब्वे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती और स्कॉटलैंड की टीम सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई कर जाती, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया।
जिस तरह से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड की एंट्री की बात चल रही है, उसी दौरान अंडर-19 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के साथ इस तरह की घटना ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वर्ल्ड क्रिकेट में फजीहत कराई है। आपको बता दें कि जिंबॉब्वे और स्कॉटलैंड ने अपने-अपने ग्रुप में एक भी मुकाबला नहीं जीता है। दोनों टीमें 2-2 मुकाबलें हार चुकी हैं और एक-एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ।
हालांकि, जब जिंबॉब्वे की टीम पाकिस्तान के सामने उतरी, तो उसे पाकिस्तान को 25 ओवर खिलाने का लक्ष्य था, जिससे जिम्बाब्वे की टीम सुपर 6 में पहुंच जाती। अगर पाकिस्तान की टीम 25 ओवर में मैच जीत लेती तो स्कॉटलैंड सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई कर लेती। 129 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 15 ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और लग रहा था कि 20वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लेगी। हालांकि पाकिस्तान की टीम 16 से 25 ओवर तक काफी स्लो खेली और 27वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। इसकी वजह से पाकिस्तान ने तो अगले दौर में जगह बना ही ली और साथ ही जिंबॉब्वे भी सुपर सिक्स में पहुंच गई, लेकिन स्कॉटलैंड नेट रन रेट के आधार पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई।
आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 88 रन बना चुकी थी। स्कॉटलैंड के सुपर सिक्स में पहुंचने के लिए जरूरी था कि पाकिस्तान अगले 10 ओवर में सिर्फ 41 रन बना ले, जिससे स्कॉटलैंड की किस्मत खुल जाती और वह सुपर सिक्स में पहुंच जाती। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने काफी धीमी बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से उन्होंने 129 रन के लक्ष्य को 26.2 ओवर में हासिल किया। अब ग्रुप C से इंग्लैंड, पाकिस्तान और जिंबॉब्वे की टीमें सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।
