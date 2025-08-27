US Open 2025: कैरोलिना मुचोवा ने वीनस विलियम्स को हराया, रिबाकिना दूसरे राउंड में

US Open 2025: ग्यारहवीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा ने अनुभवी वीनस विलियम्स की कड़ी चुनौती को पार करते हुए आर्थर ऐश स्टेडियम में 6-3, 2-6, 6-1 से जीत के साथ यूएस ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। पिछले दो संस्करणों में सेमीफाइनलिस्ट रहीं मुचोवा को फ्लशिंग मीडोज में रिकॉर्ड 25वें एकल अभियान में भाग ले रही 45 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी के खिलाफ जीत हासिल करने में दो घंटे लगे।
दो बार की चैंपियन विलियम्स ने दूसरे सेट में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की झलक दिखाई, लेकिन निर्णायक सेट में वह अपनी तीव्रता बरकरार नहीं रख सकीं क्योंकि चेक खिलाड़ी ने अंतिम सात में से छह गेम जीतकर नियंत्रण हासिल कर लिया। विलियम्स ने पहली बार 1997 में यूएस ओपन खेला था, 2000 और 2001 में खिताब जीते और 2017 में फाइनल में पहुंची। सोमवार का मुकाबला इस आयोजन में उनका 101वां एकल मैच था, जिसमें उनके नाम 79 जीत दर्ज हैं।
इस बीच, नौवीं वरीयता प्राप्त एलेना रिबाकिना ने अमेरिकी वाइल्डकार्ड जूलियट पारेजा को 6-3, 6-0 से हराकर यूएस ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। अपना पहला ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ मैच खेल रही 16 वर्षीय पारेजा-जो इस साल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं-को अपनी सर्विस में दिक्कत हुई और उन्होंने शुरुआती सेट में आठ डबल फॉल्ट किए।
2022 विंबलडन चैंपियन रिबाकिना ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और 62 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। रिबाकिना का अगला मुकाबला चेक गणराज्य की किशोरी टेरेजा वैलेंटोवा से होगा, जो एक क्वालीफायर हैं।