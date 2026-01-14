टी-20 विश्व कप से पहले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी क्रिकेटर अली खान का दावा, भारत ने नहीं दिया वीजा

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार पाकिस्तान मूल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं देगी। ऐसा हुआ तो अमरीका के अलावा कई टीमों को परेशानी हो सकती है। अमरीकी टीम में अली खान के अलावा शायन जहांगीर, एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन पाकिस्तान मूल के हैं। इसके अलावा, जिम्बाब्वे, कनाडा और इंग्लैंड की टीम में भी कई पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी खेलते हैं।