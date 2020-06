Sushant Singh Rajput की मौत पर बोले Robin Uthappa, उनके मन में भी आया था आत्महत्या का ख्याल

नई दिल्‍ली : महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने 14 जून रविवार को अचानक आत्‍महत्‍या कर ली। उन्‍होंने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगा लिया। अब बताया जा रहा है कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे। इस कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। इस खबर से टीम इंडिया (Team India) को 2007 में पहला टी-20 विश्व (T20 World Cup) कप जिताने में मुख्य भूमिका निभाने वाले रॉबिन उथप्‍पा (Robin Uthappa) भी शॉक में हैं। उन्होंने सुशांत की मौत पर अपनी संवेदना प्रकट की और खुलासा किया, वह भी दो साल तक डिप्रेशन से जूझते रहे हैं।

बोले, सुशांत की दर्द की कल्पना नहीं की जा सकती

रॉबिन उथप्पा ने कहा कि वह खुद दो साल तक डिप्रेशन से जूझ चुके हैं। उनके खुद के मन में बार-बार बॉलकनी से कूद कर आत्‍महत्‍या करने का विचार आता था। सुशांत की आत्महत्या पर उन्होंने कहा कि यह समझ के परे और हैरानीभरा है। साथ में यह भी कहा कि उस दर्द की कल्‍पना नहीं की जा सकती, जिससे सुशांत जूझ रहे थे।

I cannot reiterate this enough. WE NEED TO SPEAK ABOUT WHAT WE FEEL WITHIN. we are stronger than we understand and IT IS COMPLETELY OKAY TO NOT BE OKAY. #depression #MentalHealthMatters