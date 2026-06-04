Vaibhav Sooryavanshi की उम्र 20 है, 17 या फिर 15 साल? जानिए फिर क्यों उठ रहा यह सवाल

Vaibhav Sooryavanshi age Controversy: आईपीएल 2026 में बड़े-बड़े गेंदबाजों के छक्‍के छुड़ा देने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वह अपने खेल को लेकर नहीं, बल्कि उम्र को लेकर हैं। क्‍योंकि, आस्‍ट्रेलियन न्‍यूज पोर्टल फॉक्स स्पोर्ट्स ने अपनी रिपार्ट में अलग-अलग दावों का जिक्र करते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में क्रिकेट एट अल के हवाले से सूर्यवंशी को 20 साल का बताया गया है तो बीएनएन न्यूज बेनीपट्टी का कहना है कि वह इसी साल 17 के हो जाएंगे। जबकि कागजों में वह 15 साल के हैं।