14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘शार्क्स से सावधान रहें’, पहली ही गेंद पर जीरो पर आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिली कड़ी चेतावनी

Vaibhav Sooryavanshi gets warning from Simon Doull: वैभव सूर्यवंशी के सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शून्‍य पर आउट होने के बाद न्‍यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्‍होंने वैभव को 'शार्क्स से दूर' रहने को कहा है, ताकि उनका करियर लंबा चल सके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Apr 14, 2026

Vaibhav Sooryavanshi gets warning from Simon Doull

Vaibhav Sooryavanshi (IANS)

Vaibhav Sooryavanshi gets warning: राजस्‍थान रॉयल्‍स के 15 वर्षीय विस्‍फोटक सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी आजकल हर तरफ सुर्खियों में बने हुए हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्‍योंकि ये युवा खिलाड़ी आईपीएल (IPL 2026) में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वैभव के आसपास बढ़ती लोकप्रियता के बीच उन्‍हें एक कड़ी चेतावनी दी गई है। दुनिया में मौजूद 'शार्क्स' (खतरनाक लोगों) के खिलाफ उन्‍हें सावधान रहने को कहा गया है। अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी तूफानी पारी के बाद से सूर्यवंशी ने कई एंडोर्समेंट साइन किए हैं और इसी बात को लेकर साइमन डूल बेहद चिंतित हैं।

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज का मानना है कि सूर्यवंशी का काम संभालने वाले लोगों को ज्‍यादा पैसे कमाने की चिंता करने के बजाय इस युवा खिलाड़ी के हितों का ध्यान रखना चाहिए। डूल ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के इस बल्लेबाज की लोकप्रियता हर मिनट बढ़ रही है और इसलिए सूर्यवंशी और उसके आसपास मौजूद लोगों के बारे में चिंता करना जरूरी है।

यह एक चेतावनी है- डूल

डूल ने क्रिकबज पर कहा कि यह एक चेतावनी है। वह पहले से ही एक तरह का सुपरस्टार बन चुका है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि वह एक सुपरस्टार बना रहेगा। खासकर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में एक भारतीय सुपरस्टार। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास किन लोगों को रखते हैं। हर मैनेजमेंट कंपनी उसके पीछे पड़ी होगी और उसके लिए डील्स ढूंढने की कोशिश कर रही होगी।

'बहुत से लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं'

उन्होंने आगे कहा कि मैनेजमेंट कंपनियां और मैनेजमेंट से जुड़े लोग आपकी देखभाल करने के लिए होते हैं। उनमें से बहुत से लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। मैं इस युवा खिलाड़ी से कितना कमा सकता हूँ? मेरी कंपनी इस युवा खिलाड़ी से कितना कमा सकती है? दुनिया भर की मैनेजमेंट कंपनियों के साथ मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही है।

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आई पहली नाकामी

सूर्यवंशी आईपीएल 2026 सीजन में अब तक दो अर्धशतक लगा चुके हैं। वैभव वहीं से आगे बढ़ रहा है, जहां उसने पिछले सीजन को छोड़ा था, जब उसने इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाया था। आईपीएल के मौजूदा सीजन में वैभव महज 15 गेंदों में दो अर्धशतक बना चुका है। उसकी पहली नाकामी सोमवार को आई, जब सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल्‍ल हिंगे ने उसे 'गोल्डन डक' पर आउट कर दिया।

'उसका करियर लंबा चलना चाहिए'

डूल ने आगे कहा कि युवा सलामी बल्लेबाज को अब सावधान रहने की जरूरत है और उसे ऐसे लोगों से घिरा रहना चाहिए जो सचमुच उसकी परवाह करते हैं और उसे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार, मैनेजमेंट कंपनियां सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती हैं, अपने क्लाइंट्स के बारे में नहीं। इस समय उससे बहुत ज्‍यादा काम नहीं करवाना चाहिए। उसका करियर लंबा चलना चाहिए। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं, तो वे किसी दूसरे खिलाड़ी के पीछे भागने लगेंगे, क्योंकि मैनेजर यही करते हैं।

ये भी पढ़ें

प्रफुल्‍ल हिंगे और साकिब हुसैन की जोड़ी ने IPL में रचा इतिहास, एक ही मैच में बना डाले इतने सारे रिकॉर्ड
क्रिकेट
Praful Hinge and Sakib Hussain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

14 Apr 2026 10:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘शार्क्स से सावधान रहें’, पहली ही गेंद पर जीरो पर आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिली कड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

क्या आज CSK में नजर आएंगे धोनी? प्रैक्टिस नेट्स में हुई वापसी, जानें कोलकाता के खिलाफ प्लेइंग 11!

IPL 2026, MS Dhoni injury update Hindi, CSK vs KKR playing 11 today, Sanju Samson CSK century, MS Dhoni return date, IPL today match news Hindi, Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, Ruturaj Gaikwad captaincy.
क्रिकेट

RR को रौंदने के बाद SRH की टॉप-4 में एंट्री, जानें पॉइंट्स टेबल में अन्य सभी टीमों का हाल

IPL 2026 Points Table Update
क्रिकेट

मैं इसको पहली ही गेंद पर आउट कर दूंगा’, प्रफुल्ल हिंगे ने मैच से पहले ही कर दिया था वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने का ऐलान

Praful Hinge on Vaibhav Sooryavanshi wicket
क्रिकेट

प्रफुल्‍ल हिंगे और साकिब हुसैन की जोड़ी ने IPL में रचा इतिहास, एक ही मैच में बना डाले इतने सारे रिकॉर्ड

Praful Hinge and Sakib Hussain
क्रिकेट

टॉप ऑर्डर कोलेप्‍स होने और IPL 2026 की पहली हार के बाद हताश हुए RR के कप्तान, अपने इन खिलाड़ियों के सिर फोड़ा ठीकरा

SRH vs RR Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.