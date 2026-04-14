‘शार्क्स से सावधान रहें’, पहली ही गेंद पर जीरो पर आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिली कड़ी चेतावनी

Vaibhav Sooryavanshi gets warning: राजस्‍थान रॉयल्‍स के 15 वर्षीय विस्‍फोटक सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी आजकल हर तरफ सुर्खियों में बने हुए हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्‍योंकि ये युवा खिलाड़ी आईपीएल (IPL 2026) में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वैभव के आसपास बढ़ती लोकप्रियता के बीच उन्‍हें एक कड़ी चेतावनी दी गई है। दुनिया में मौजूद 'शार्क्स' (खतरनाक लोगों) के खिलाफ उन्‍हें सावधान रहने को कहा गया है। अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी तूफानी पारी के बाद से सूर्यवंशी ने कई एंडोर्समेंट साइन किए हैं और इसी बात को लेकर साइमन डूल बेहद चिंतित हैं।