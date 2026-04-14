वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए करेंगे डेब्यू, BCCI इस T20i सीरीज में उतारने की तैयारी में, क्या टूटेगा सचिन का रिकॉर्ड?

Vaibhav Sooryavanshi Set to make India Debut: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में जबरदस्‍त फॉर्म में हैं। सबसे खास बात ये है कि 15 वर्षीय इस युवा खिलाड़ी इस सीजन में किसी को भी नहीं बख्‍शा है। उन्‍होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई की है। राजस्थान रॉयल्स के इस सलामी बल्‍लेबाज अब तक इसी तरह सबको हैरान किया है। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें इनाम देने और बिहार के इस युवा खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में तेजी से आगे बढ़ाने का लक्ष्य बना रहा है। रिपोर्ट की मानें तो बीसीसीआई वैभव सूर्यवंशी को मौका देने की तैयारी में है।